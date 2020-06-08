Виталий Лисакович признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в мае

В мае 22-летний лидер атак солигорского клуба забил четыре мяча в пяти матчах и сделал одну голевую передачу. По результатам традиционного опроса ассоциации «Белорусской федерации футбола» с участием представителей ведущих белорусских СМИ Виталий Лисакович получил 41 балл из 48 возможных. В число претендентов также входили Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Луис Велозу («Торпедо-БелАЗ», Жодино) и Гегам Кадимян («Неман», Гродно), который стал автором самого красивого гола мая. В апреле лучшим игроком был назван бразильский хавбек «Торпедо-БелАЗа» Габриэль Рамос.

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Среди тренеров лучшим в мае был признан наставник лидера первенства борисовского БАТЭ Кирилл Альшевский. В пяти майских матчах национального чемпионата его подопечные одержали пять викторий, а также стали обладателями Кубка Беларуси. В результате голосования Кирилл Альшевский набрал 46 баллов из 48 возможных. Его конкурентами были Юрий Вернидуб («Шахтер», Солигорск), Владимир Белявский («Энергетик-БГУ», Минск) и Юрий Пунтус («Торпедо-БелАЗ», Жодино). В апреле лучшим тренером стал наставник «Слуцка» Виталий Павлов.

После матчей 12-го тура турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, у которого 26 очков, вторым идет «Шахтер», набравший 24 балла, по 22 очка имеют «Торпедо-БелАЗ» и «Энергетик-БГУ».