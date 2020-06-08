Клуб экс-тренера молодежной сборной Казахстана одержал третью победу в чемпионате

«Судува» под руководством нового главного тренера Саулюса Ширмялиса одержала очередную победу в чемпионате Литвы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз клуб из Мариямполе со счетом 3:1 переиграл на выезде «Паневежис» в рамках третьего тура. У гостей голами отметились Даниэль Оффенбахер (9-я минута), Йосип Тадич (36) и Элигиюс Янкаускас (52). У хозяев один мяч отыграл Юстинас Янушевский (78).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NWX4AYCvVJ8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После этой игры «Судува», набрав девять очков, сохранила лидерство в турнирной таблице, тогда как «Паневежис», проиграв третий матч кряду, расположился на последнем, шестом месте.

32-летний защитник Семир Керла, известный казахстанским болельщикам по выступлениям за «Иртыш» (2016), остался на скамейке запасных «Судувы». А его 31-летний одноклубник и бывший форвард карагандинского «Шахтера» (2014−2015) Михрет Топчагич пропустил игру из-за удаления в предыдущем туре.

64-летний Ширмялис в КПЛ тренировал уральский «Акжайык» (2011−2012), шымкентский «Ордабасы» (2014) и карагандинский «Шахтер» (2017). Также в период 2014—2015 годов возглавлял молодежную сборную Казахстана.

В «Судуве» он заменил 53-летнего австрийца Хаймо Пфайфенбергера, с которым клуб расстался через три месяца после назначения. До него литовскую команду тренировал 54-летний казахстанец Владимир Чебурин, под руководством которого она стала трехкратным чемпионом страны, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны.