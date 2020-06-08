«Есть варианты в Казахстане». Легионер «Иртыша» — о ситуации в клубе и иске в ФИФА

30 мая «Иртыш» снялся с чемпионата Казахстана по футболу сезона-2020. Основная причина — отсутствие средств на оплату контрактов легионеров.

«Иртыш» провел два матча в КПЛ-2020 против «Кайсара» (0:1) и «Кызыл-Жар СК» (1:1), по итогам которых с одним баллом в активе расположился на девятом месте из 12.

— Известно, что игроки «Иртыша» не получают зарплату с января.

— К сожалению, в «Иртыше» действительно были серьезные финансовые проблемы. Из-за этого команда не может продолжать играть в премьер-лиге. Команда уже выбыла из чемпионата. Руководство клуба сообщило нам, что они больше не являются спонсорами, у нас больше нет бюджета и мы больше не можем платить легионерам. Лично я только получил свою зарплату, когда прибыл, больше ничего не получил. Нам не заплатили за четыре месяца.

— У казахстанского футбола было больше проблем, чем у других из-за пандемии?

— Заработная плата была снижена во всех клубах — в некоторых случаях 20 процентов, в других местах — 30, но я не слышал ничего подобного, что случилось с нами. Сначала они хотели уменьшить его на 60 процентов, но когда мы отказались, после этого руководство клуба сказало, что больше нет денег, и клуб больше не будет выступать в высшей лиге.

— По данным казахстанских изданий, девять легионеров подали в суд на команду. ФИФА уже обратилась к тебе?

— Я разговаривал с адвокатом, и он уже подготовил все документы и скоро подаст иск. До этого я следовал правилам ФИФА и отправил письмо с предупреждением в клуб 1 июня. Если в течение 14 дней ответа не будет, я стану свободным агентом и подам иск в ФИФА.

Конечно, когда в команде тебе ничего не платят, это проблема. Но клуб помимо зарплаты должен был еще оплачивать аренду квартиры, однако не сделал этого.

— Вы сами платили за квартиру?

— Да, платил, — и жил на собственные средства.

— Если Вам не заплатят, как вам удастся улететь? Сейчас цены на авиабилеты выросли катастрофически. Оплатит ли клуб ваш перелет?

— Я еще ничего не знаю. Мне нужно еще многое узнать.

— Вы говорили, что если бы был вариант, вы бы остались в Казахстане. Что-то появилось?

— Есть варианты в Казахстане, но пока ничего конкретного.

В «Иртыш» форвард перешел в январе этого года. В минувшем сезоне Куталия забил 20 голов в 33 матчах за «Динамо Тбилиси» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Грузии.