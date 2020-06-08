Распад «Иртыша», потеря «Кайрата» и другие переходы игроков. Что происходило в КПЛ во время карантина

Игравший ранее стабильно за «Тобол» Максим Федин потерял место в составе команды при новом главном тренере Григории Бабаяне. В итоге 24-летний вингер на правах аренды перешел в «Кайсар». В то же время костанайцы могут лишиться 26-летнего нигерийского защитника Стивена Эзе, задумавшего вернуться в «Локомотив» из Пловдива. По информации болгарских СМИ, легионеру некомфортно в новом клубе, вследствие чего через своего агента прорабатывает вариант возвращения в стан железнодорожников. Другое дело, ждут ли его в болгарской команде?

«Кайсар» отзаявил трех игроков — 35-летнего вратаря Александра Григоренко, 29-летнего защитника Алексея Шумских и 28-летнего полузащитника Ивана Пешича. Если с первым было все понятно, поскольку Стойчо Младенов сразу заявил, что не нуждается в его услугах, то последние двое ушли после решения клуба сократить зарплаты футболистам и тренерам. Кроме того, Пешич сообщил о своих намерениях обратиться в ФИФА по поводу расторжения своего контракта, а это обстоятельство может выставить «волков» в дурном свете. Посмотрим, как дальше будут развиваться события.

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«Кайрат» все-таки потерял своего 22-летнего воспитанника Рамазана Оразова, Весной полузащитник подписал контракт с латвийской командой «Даугавпилс». Сразу после объявления об этом переходе «Кайрат» выступил с заявлением, что игрок по-прежнему принадлежит алматинскому клубу и заявлен на чемпионат Казахстана. Однако впоследствии игрок ушел из состава «желто-черных». Вот только непонятно, зачем кайратовцам надо было сначала опровергать уход футболиста, а затем подтверждать его отзаявкой.

В списке отзаявленных оказался и 34-летний защитник Александр Кислицын, который в зимнее межсезонье вернулся в родной «Шахтер». Наставник карагандинского клуба Вячеслав Грозный остался недовольным игровым уровнем игрока в стартовом матче КПЛ против «Тобола», которому «горняки» уступили 1:3. Как результат, Кислицын не попал в заявку на следующую игру с «Кайратом» (1:0), а в дальнейшем и вовсе остался без команды.

Ну, и главное событие премьер-лиги. Из-за нехватки средств с чемпионата снялся «Иртыш». Многие игроки уже покинули Павлодар, при этом клубу предрекли судебные разбирательства с ними по поводу задолженностей и больших компенсационных выплат. Возможно, клуб можно было спасти, но, видимо, для этого не приложили необходимых усилий. В конечном счете, по репутации казахстанского футбола был нанесен серьезный удар.

Рестарт КПЛ ожидается 1 июля. Клубам будет позволено проводить по пять замен по ходу встречи с возможностью три раза останавливать игру. Список запасных игроков будет расширен до 12 человек на матч от каждой команды. Летнее трансферное окно планируют сдвинуть на вторую половину июля. Точные даты будут утверждены позднее.