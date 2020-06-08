Распад «Иртыша», потеря «Кайрата» и другие переходы игроков. Что происходило в КПЛ во время карантина
Несмотря на то, что чемпионат Казахстана был вынужденно приостановлен
Несмотря на то, что чемпионат Казахстана был вынужденно приостановлен
Игравший ранее стабильно за «Тобол» Максим Федин потерял место в составе команды при новом главном тренере Григории Бабаяне. В итоге 24-летний вингер на правах аренды перешел в «Кайсар». В то же время костанайцы могут лишиться 26-летнего нигерийского защитника Стивена Эзе, задумавшего вернуться в «Локомотив» из Пловдива. По информации болгарских СМИ, легионеру некомфортно в новом клубе, вследствие чего через своего агента прорабатывает вариант возвращения в стан железнодорожников. Другое дело, ждут ли его в болгарской команде?
«Кайсар» отзаявил трех игроков — 35-летнего вратаря Александра Григоренко, 29-летнего защитника Алексея Шумских и 28-летнего полузащитника Ивана Пешича. Если с первым было все понятно, поскольку Стойчо Младенов сразу заявил, что не нуждается в его услугах, то последние двое ушли после решения клуба сократить зарплаты футболистам и тренерам. Кроме того, Пешич сообщил о своих намерениях обратиться в ФИФА по поводу расторжения своего контракта, а это обстоятельство может выставить «волков» в дурном свете. Посмотрим, как дальше будут развиваться события.
«Кайрат»
В списке отзаявленных оказался и 34-летний защитник Александр Кислицын, который в зимнее межсезонье вернулся в родной «Шахтер». Наставник карагандинского клуба Вячеслав Грозный остался недовольным игровым уровнем игрока в стартовом матче КПЛ против «Тобола», которому «горняки» уступили 1:3. Как результат, Кислицын не попал в заявку на следующую игру с «Кайратом» (1:0), а в дальнейшем и вовсе остался без команды.
Ну, и главное событие
Рестарт КПЛ ожидается 1 июля. Клубам будет позволено проводить по пять замен по ходу встречи с возможностью три раза останавливать игру. Список запасных игроков будет расширен до 12 человек на матч от каждой команды. Летнее трансферное окно планируют сдвинуть на вторую половину июля. Точные даты будут утверждены позднее.
Отметим, что