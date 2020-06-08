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14:26 (мск), источник: ТАСС

Цена самого дорогого футболиста мира Мбаппе за время пандемии снизилась до €259 млн

ТАСС, 8 июня. Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продолжает занимать первую строчку в списке самых дорогостоящих футболистов мира. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на отчет Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory.otball Observatory.

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Источник: AP 2020

Из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, трансферная стоимость 21-летнего Мбаппе за полгода снизилась на €6 млн и теперь составляет €259 млн. Контракт игрока с парижским клубом завершается в 2023 году. В текущем сезоне Мбаппе отыграл 33 матча, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач.

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Далее в десятке самых дорогостоящих игроков расположились четыре представителя Англии — Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» (€194 млн), Джейдон Санчо из «Боруссии» (€179 млн), Трент Александр-Арнольд (€171) из «Ливерпуля» и Маркус Рэшфорд (€152 млн) из «Манчестер Юнайтед», следом идут египтянин Мохамед Салах (€144 млн) и сенегалец Садио Мане (€139 млн) из «Ливерпуля», француз Антуан Гризманн (€136 млн) из «Барселоны», канадец Альфонсо Дэвис (€133 млн) из «Баварии» и англичанин Гарри Кейн (€118 млн) из «Тоттенхэма».

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Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси расположился на 21-м месте списка (€100 млн), форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду — на 70-м месте (€62 млн), став самым возрастным игроком в топ-100. Португальскому нападающему в феврале исполнилось 35 лет.

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