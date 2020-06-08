«Угрозы, шантаж и фальсификации». Африканский футболист заявил о намерении отсудить у «Тобола» 600 тысяч долларов
Защитник сборной Центральноафриканской Республики Фернандер Кассай на странице в Instagram заявил, что намерен судиться с «Тоболом».
Защитник сборной Центральноафриканской Республики Фернандер Кассай на странице в Instagram заявил, что намерен судиться с «Тоболом».
Футболист хочет взыскать с костанайского клуба более 600 тысяч долларов через ФИФА. Он опубликовал официальное заявление на русском языке. В нем Кассай сообщил, что его контракт с «Тоболом» был рассчитан до ноября 2021 года, и обвинил гендиректора клуба Николая Панина в угрозах, шантаже и фальсификации.
«Мое заявление по довольно сложной ситуации с «Тоболом». В январе 2016 года я подписал контракт до 30 ноября 2017 года. Затем я переподписал контракт до 30 ноября 2019 года, а 1 июля 2019-го я подписал продление моего контракта до 30 ноября 2021 года, потому что «Тобол» выступил с таким предложением. Мне там было хорошо, у «Тобола» всегда большие амбиции, болельщики клуба всегда превосходно относились и ко мне, и к команде. Я всегда чувствовал поддержку болельщиков и должен выразить им большую благодарность!
30 октября я получил травму в матче против «Кайсара». Клубный врач по результатам МРТ решил, что в течение ноября мне нужно сделать небольшую операцию по поводу мениска, но что я буду готов с сборам с 10 января. В конце ноября я был успешно прооперирован во Франции и занимался восстановлением.
В середине декабря я узнал из СМИ о том, что, оказывается, не нужен больше «Тоболу». Меня удивило то, что это было сделано через СМИ, потому что никто из клуба не выходил со мной на контакт, чтобы разговаривать со мной. Я сам вышел на «Тобол», чтобы понять ситуацию, потому что «Тобол» не мог просто так взять и отказаться от меня при наличии подписанного со мной контракта.
В итоге я получил официальное письмо из клуба, в котором мне предложили пропустить первые сборы с командой с 10 января, чтобы иметь больше времени на восстановление и прибыть на вторые сборы со 2 февраля. В этот период ко мне обращались несколько клубов, заинтересованных в моих услугах, как из Казахстана, так и из других стран, но я им отказал, потому что находился на контракте в «Тоболе».
2 февраля я прибыл в Турцию, причем за свой счет, так как клуб не приобрел мне авиабилет. Руководители Тобола (господин Панин и дама-юрист) принялись мне угрожать, шантажируя тем, что я закончу карьеру, демонстрировали мне сфальсифицированные документы, якобы подписанные мною, которые на самом деле я не подписывал. Французский эксперт, к которому я обратился сделал экспертизу и подтвердил, что это не моя подпись. Но правда заключается в том, что руководители «Тобола» действительно не допустили меня к тренировкам с командой, и на все это время оставили меня без футбола.
Методы «Тобола» удивили меня и моего представителя Дмитрия Васильева. Мы решили обратиться в палату по разрешению споров Казахстанской федерации футбола (ПРС КФФ) с тем, чтобы в ускоренном порядке получить разрешение тренироваться в составе другого клуба в период рассмотрения спора.
В ответ на наше заявление «Тобол» направил в ПРС отзыв полный лжи, что причинило мне боль. Прошло много времени, но до сих пор я не получил решения ПРС, разрешающего мне заниматься с другим клубом, потому что я
С момента моего отъезда из Казахстана я никогда не хотел давать интервью и обращаться в ФИФА, потому что не желал привносить негатива в имидж клуба, который я люблю, болельщиков, города, казахстанского футбола и непосредственно Казахстана как страны, которая через ее людей и их теплое отношение ко мне стала для меня исключительно позитивным жизненным опытом.
Угрозы, шантаж и фальсификации руководителей «Тобола» не способны остановить нас. Я выждал до конца весны. Теперь для разрешения спора в первый же день лета я пойду в ФИФА. Речь идет о более чем 600 тысяч долларах. Эта сумма очень важна для меня и моей семьи, особенно в условиях, когда «Тобол» оставил меня без футбола, без моей единственной профессии", — написал Кассай.
В «Тобол» Кассай перешел в 2016 году из «Иртыша». За костанайцев защитник провел 129 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять ассистов. В конце 2019 года «Тобол» объявил об уходе Кассая в связи с истечением контракта.