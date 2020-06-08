Месси идет за золотом: «Барселона» и «Реал» готовы к битве

«Барселона»
Сине-гранотовые вернутся после пандемии 13 июня: в гостевом матче против «Мальорки» Лионель Месси и компания должны будут не только взять рядовые три очка, но и нащупать нити былой игры.
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К слову, сам Лео залечил незначительную травму четырехглавой мышцы правой ноги и, позанимавшись с основной группой, сможет выйти на первую встречу после трехмесячного перерыва с первых минут. По словам рулевого «Барселоны» Кике Сетьена, аргентинец, как и вернувшийся из лазарета Луис Суарес, уже готовы помочь команде.
«С Месси все будет хорошо, и он сможет сыграть в первом матче после возобновления сезона. Суарес же усердно тренируется, во время тренировочной игры на “Камп Ноу” он отлично себя показал. У Луиса все даже лучше, чем мы ожидали… Правда, пока что не уверены, выйдет он в стартовом составе или войдет в игру уже по ходу матча. Считаю, мы не будем ничего менять в нашей игре тактически. Нам просто нужно делать лучше то, что мы делали до паузы. Я доволен тем, каким путем мы идем. У нас было немало времени проанализировать многие моменты, чтобы лучше подготовиться к финальному отрезку», — приводит слова специалиста Sport.es.
Возвращаясь к Месси, нельзя не упомянуть ситуацию с контрактом Лео. Соглашение многократного обладателя «Золотого мяча» с сине-гранатовыми истечет будущим летом, но стороны готовы начать переговоры уже сейчас.
Как информирует Copе, лидер команды настаивает на включении в новый контракт пункта о возможном прекращении сотрудничества по окончании любого сезона. Таким образом 32-летний аргентинец хочет убедиться, что он завершит карьеру в «Барсе» на хорошей ноте.
Главное, чтобы слухи и сами встречи сторон никак не повлияли на настрой аргентинца и его партнеров в столь важный период.
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«Реал»
А что же заклятые соперники из Мадрида? Подопечные Зинедина Зидана 14-го числа в родных стенах примут «Эйбар».
Непонятно, смогут ли в этой встрече «сливочные» рассчитывать на Гарета Бэйла. В воскресенье валиец пропустили двусторонку команды (предположительно, из-за переутомления). Зато в строю Эден Азар.
И, если верить испанским СМИ и партнерам бельгийца, он прекрасно проявляет себя на тренировках, все больше напоминая того звездного игрока, который вел за собой «Челси» и национальную команду.
«Азар набрал удивительный ритм, однако нам нужно двигаться постепенно, — цитирует голкипера “Реала” Тибо Куртуа Goal. — Не стоит надеяться, что Эден будет в лучшей форме, не сыграв ни одного матча. Мне кажется, он в форме. Азар нужен нам, чтобы бороться за титул Примеры. Мы все с нетерпением ждем возобновления сезона. Хотим снова сражаться за чемпионство… Да, без болельщиков все будет по-другому. Здорово, когда на стадионе есть фанаты. Это создает атмосферу — даже на выездных встречах».
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Ну и куда же рабочие будни «Реала» без похождений Луки Йовича. Многострадальный форвард в очередной раз угодил в новости хроники.
Напомним, что в течение пандемии COVID-19 футболист неоднократно бывал в центре громких скандалов. Сначала он втайне от клуба летал на родину в Сербию, где посетил день рождения своей девушки. Йовичу досталось не только от журналистов и болельщиков, но и от президента родной страны Александра Вучича.
Позже скандал вокруг самовольного вылета в Сербию затих, и Йович вернулся в Испанию. Вот только на тренировках Лука до сих пор не появлялся: футболист получил перелом пяточной кости и выбыл до конца сезона. Источник, близкий к семье футболиста, рассказал, что серб каким-то образом упал со стены своего дома. Естественно, медицинский штаб «Реала» пришел в бешенство, а руководство «сливочных» начало поиски нового клуба для проблемного игрока.
А накануне серб выложил крайне провокационную фотографию в Instagram: на ней игрок в окружении друзей готовит на барбекю, несмотря на правила самоизоляции и спортивный режим. Йович быстро удалил эту запись, однако скриншоты «сториз» все же успели разлететься по интернету.
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Как итог, «Барселона» с 59 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, тогда как «Реал» идет следом (56).
Чемпионат возобновится 11 июня; доиграть оставшиеся 11 туров первенства планируется до 26 июля.