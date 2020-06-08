Месси идет за золотом: «Барселона» и «Реал» готовы к битве

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«Барселона»

Сине-гранотовые вернутся после пандемии 13 июня: в гостевом матче против «Мальорки» Лионель Месси и компания должны будут не только взять рядовые три очка, но и нащупать нити былой игры.

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К слову, сам Лео залечил незначительную травму четырехглавой мышцы правой ноги и, позанимавшись с основной группой, сможет выйти на первую встречу после трехмесячного перерыва с первых минут. По словам рулевого «Барселоны» Кике Сетьена, аргентинец, как и вернувшийся из лазарета Луис Суарес, уже готовы помочь команде.

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«С Месси все будет хорошо, и он сможет сыграть в первом матче после возобновления сезона. Суарес же усердно тренируется, во время тренировочной игры на “Камп Ноу” он отлично себя показал. У Луиса все даже лучше, чем мы ожидали… Правда, пока что не уверены, выйдет он в стартовом составе или войдет в игру уже по ходу матча. Считаю, мы не будем ничего менять в нашей игре тактически. Нам просто нужно делать лучше то, что мы делали до паузы. Я доволен тем, каким путем мы идем. У нас было немало времени проанализировать многие моменты, чтобы лучше подготовиться к финальному отрезку», — приводит слова специалиста Sport.es.

Возвращаясь к Месси, нельзя не упомянуть ситуацию с контрактом Лео. Соглашение многократного обладателя «Золотого мяча» с сине-гранатовыми истечет будущим летом, но стороны готовы начать переговоры уже сейчас.

Как информирует Copе, лидер команды настаивает на включении в новый контракт пункта о возможном прекращении сотрудничества по окончании любого сезона. Таким образом 32-летний аргентинец хочет убедиться, что он завершит карьеру в «Барсе» на хорошей ноте.

Главное, чтобы слухи и сами встречи сторон никак не повлияли на настрой аргентинца и его партнеров в столь важный период.

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«Реал»

А что же заклятые соперники из Мадрида? Подопечные Зинедина Зидана 14-го числа в родных стенах примут «Эйбар».

Непонятно, смогут ли в этой встрече «сливочные» рассчитывать на Гарета Бэйла. В воскресенье валиец пропустили двусторонку команды (предположительно, из-за переутомления). Зато в строю Эден Азар.

И, если верить испанским СМИ и партнерам бельгийца, он прекрасно проявляет себя на тренировках, все больше напоминая того звездного игрока, который вел за собой «Челси» и национальную команду.

«Азар набрал удивительный ритм, однако нам нужно двигаться постепенно, — цитирует голкипера “Реала” Тибо Куртуа Goal. — Не стоит надеяться, что Эден будет в лучшей форме, не сыграв ни одного матча. Мне кажется, он в форме. Азар нужен нам, чтобы бороться за титул Примеры. Мы все с нетерпением ждем возобновления сезона. Хотим снова сражаться за чемпионство… Да, без болельщиков все будет по-другому. Здорово, когда на стадионе есть фанаты. Это создает атмосферу — даже на выездных встречах».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CAXO34ApDTH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CAXO34ApDTH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CAXO34ApDTH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Eden Hazard (@hazardeden_10)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-19T08:37:58+00:00">19 Май 2020 в 1:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну и куда же рабочие будни «Реала» без похождений Луки Йовича. Многострадальный форвард в очередной раз угодил в новости хроники.

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Напомним, что в течение пандемии COVID-19 футболист неоднократно бывал в центре громких скандалов. Сначала он втайне от клуба летал на родину в Сербию, где посетил день рождения своей девушки. Йовичу досталось не только от журналистов и болельщиков, но и от президента родной страны Александра Вучича.

Позже скандал вокруг самовольного вылета в Сербию затих, и Йович вернулся в Испанию. Вот только на тренировках Лука до сих пор не появлялся: футболист получил перелом пяточной кости и выбыл до конца сезона. Источник, близкий к семье футболиста, рассказал, что серб каким-то образом упал со стены своего дома. Естественно, медицинский штаб «Реала» пришел в бешенство, а руководство «сливочных» начало поиски нового клуба для проблемного игрока.

А накануне серб выложил крайне провокационную фотографию в Instagram: на ней игрок в окружении друзей готовит на барбекю, несмотря на правила самоизоляции и спортивный режим. Йович быстро удалил эту запись, однако скриншоты «сториз» все же успели разлететься по интернету.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8Ws9OXo0ls/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8Ws9OXo0ls/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8Ws9OXo0ls/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Luka Jovic (@lukajovic)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-09T17:36:01+00:00">9 Фев 2020 в 9:36 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как итог, «Барселона» с 59 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, тогда как «Реал» идет следом (56).

Чемпионат возобновится 11 июня; доиграть оставшиеся 11 туров первенства планируется до 26 июля.