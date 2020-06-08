Директор «Тобола» ответил на заявление африканского футболиста о шантаже и угрозах

Ранее защитник сборной Центральноафриканской Республики объявил, что хочет взыскать с костанайского клуба более 600 тысяч долларов через ФИФА. Игрок сообщил, что его контракт с «Тоболом» был рассчитан до ноября 2021 года, и обвинил Панина в угрозах, шантаже и фальсификации.

По словам Панина, клуб готов к делу с Кассаем в ФИФА и намерен судиться с игроком за распространение клеветы.

— На прошлой неделе мы получили запрос от одного из информационных порталов, а вместе с ним и письмо Фернандера. В начале мы даже не могли поверить, что это настоящее заявление Кассая, а не чья-то подделка. Настолько мы были удивлены тем, что говорит в письме Кассай или его небезызвестный представитель.

В своем заявлении Фернандер высказывает в адрес клуба очень серьезные обвинения — фальсификация документов, шантаж, угрозы. Очень жаль, что наш бывший футболист так себя повел. Подобные высказывания со стороны игроков оставляют неприятный отпечаток на нашем имидже, поэтому мы не намерены оставлять его обвинения без внимания.

Еще на минувшей неделе, сразу после получения запроса от СМИ, мы подали документы с подписями Кассая на почерковедческую экспертизу. С экспертным заключением мы планируем пойти в суд, чтобы подать иск о распространении клеветы, — приводит слова Панина официальный сайт «Тобола».

— Фернандер отметил в своей публикации, что готов к разбирательствам в ФИФА.

— Мы тоже готовы. В данной ситуации мы уверены в своей правоте, кроме того у нас уже есть опыт успешных дел в международных футбольных инстанциях. У тренерского штаба Роберта Евдокимова были финансовые претензии к клубу, но «Тобол» выиграл это дело.

Тогда Роберт Геннадьевич совместно с двумя своими помощниками Олегом Веретенниковым и Арнольдом Слабодичем хотели отсудить у клуба бонусы за попадание в Лигу Европы. Напомню, что в том сезоне «Тобол» попал в еврокубки из-за финансовых проблем «Ордабасы», а задача тренерским штабом выполнена не была. В любом случае, этот опыт позволит нам успешно завершить еще одну судебную тяжбу.

— Кассай считает, что «Тобол» помешал ему перейти в другую команду в это межсезонье.

— В это можно поверить, если не знать определенных футбольных тонкостей. Существует международная система TMS, в которой фиксируются все переходы футболистов и их текущий статус. Кассай стал свободным агентом еще в прошлом году, поэтому «Тобол» никак не мог мешать ему совершить переход куда-либо. Более того, Кассай говорит об интересе со стороны казахстанских и зарубежных команд, но при этом не называет их. В клуб ни одного запроса по статусу игрока не приходило, из чего можно сделать вывод, что предметного интереса к Фернандеру в этом году никто не проявлял.