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20:45 (мск), источник: БЕЛТА

Нападающий «Немана» Зоран Марушич признан лучшим игроком 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард гродненского «Немана» Зоран Марушич признан лучшим игроком 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В гостевом победном поединке с мозырской «Славией» (3:1) 26-летний серб был лидером атак гродненской дружины, забив все три гола.

В предыдущем туре лучшим игроком был назван нападающий брестского «Динамо» Павел Савицкий.

До этого лучшими признавались Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар («Динамо», Минск), Габриэль Рамос, Валерий Горбачик и Луис Велозу («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Никита Мельников и Михаил Барановский («Славия», Мозырь), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Денис Панкратов («Слуцк») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ», Минск).

Сейчас турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, набравший 26 очков, на два балла меньше у футболистов «Шахтера», по 22 очка у «Энергетика-БГУ» и «Торпедо-БелАЗа».

Матчи 13-го тура 30-го чемпионата Беларуси запланированы на 12—14 июня.

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