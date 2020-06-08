Нападающий «Немана» Зоран Марушич признан лучшим игроком 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В гостевом победном поединке с мозырской «Славией» (3:1) 26-летний серб был лидером атак гродненской дружины, забив все три гола.

В предыдущем туре лучшим игроком был назван нападающий брестского «Динамо» Павел Савицкий.

До этого лучшими признавались Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар («Динамо», Минск), Габриэль Рамос, Валерий Горбачик и Луис Велозу («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Никита Мельников и Михаил Барановский («Славия», Мозырь), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Денис Панкратов («Слуцк») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ», Минск).

Сейчас турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, набравший 26 очков, на два балла меньше у футболистов «Шахтера», по 22 очка у «Энергетика-БГУ» и «Торпедо-БелАЗа».