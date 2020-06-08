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8 июня, источник: Чемпионат.com

Неймар сообщил партнёрам по «ПСЖ» о желании вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар сообщил партнёрам по «ПСЖ», что он намерен вернуться в «Барселону», утверждает Mundo Deportivo.

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Источник: AFP 2020
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13
фотографий
13
фотографий
В конце января нападающий «ПСЖ» Неймар получил тяжелую травму ноги. Несмотря на то, что бразилец не выходит на поле, он продолжает жить активной жизнью.

По данным источника, о своём желании футболист рассказал одноклубникам, с которыми поддерживает дружеские отношения. «Я хочу вернуться в «Барселону», — сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась приобретать Неймара у «ПСЖ», так как парижский клуб требует за футболиста € 175 млн и не намерен включать в сделку других игроков.

Неймар перебрался в «ПСЖ» в 2017 году именно из «Барселоны». Французский клуб заплатил за бразильца € 222 млн, что сделало Неймара самым дорогим футболистом мира. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 15 матчей в Лиге 1, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

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