Неймар сообщил партнёрам по «ПСЖ» о желании вернуться в «Барселону»

Источник: AFP 2020

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий В конце января нападающий «ПСЖ» Неймар получил тяжелую травму ноги. Несмотря на то, что бразилец не выходит на поле, он продолжает жить активной жизнью.

По данным источника, о своём желании футболист рассказал одноклубникам, с которыми поддерживает дружеские отношения. «Я хочу вернуться в «Барселону», — сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась приобретать Неймара у «ПСЖ», так как парижский клуб требует за футболиста € 175 млн и не намерен включать в сделку других игроков.