Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Тони Данн скончался в возрасте 78 лет

«Один из наших величайших фулбэков, неотъемлемая часть команды, выигравшей Кубок европейских чемпионов 1968 года. Наши искренние соболезнования близким Тони Данна. Покойся с миром», — говорится в сообщении.

Данн выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1960 по 1973 год. В составе команды защитник провел 535 матчей, забил два гола. Вместе с «МЮ» ирландец стал обладателем Кубка европейских чемпионов, победителем Кубка Англии и двукратным чемпионом первого дивизиона страны.