Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Тони Данн скончался в возрасте 78 лет
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Тони Данн скончался на 79-м году жизни, сообщается на странице футбольного клуба в Twitter.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Тони Данн скончался на 79-м году жизни, сообщается на странице футбольного клуба в Twitter.
Причина смерти не уточняется.
«Один из наших величайших фулбэков, неотъемлемая часть команды, выигравшей Кубок европейских чемпионов 1968 года. Наши искренние соболезнования близким Тони Данна. Покойся с миром», — говорится в сообщении.
Данн выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1960 по 1973 год. В составе команды защитник провел 535 матчей, забил два гола. Вместе с «МЮ» ирландец стал обладателем Кубка европейских чемпионов, победителем Кубка Англии и двукратным чемпионом первого дивизиона страны.