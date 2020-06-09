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01:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Тони Данн скончался в возрасте 78 лет

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Тони Данн скончался на 79-м году жизни, сообщается на странице футбольного клуба в Twitter.

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Причина смерти не уточняется.

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«Один из наших величайших фулбэков, неотъемлемая часть команды, выигравшей Кубок европейских чемпионов 1968 года. Наши искренние соболезнования близким Тони Данна. Покойся с миром», — говорится в сообщении.

Данн выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1960 по 1973 год. В составе команды защитник провел 535 матчей, забил два гола. Вместе с «МЮ» ирландец стал обладателем Кубка европейских чемпионов, победителем Кубка Англии и двукратным чемпионом первого дивизиона страны.

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