«Ман Сити» возглавил рейтинг клубов АПЛ по стоимости составов. «Тоттенхэм» вошёл в тройку

Разрыв между первой шестёркой и остальными предсказуемо огромен, в то время как именно «Арсенал» на самом деле может похвастать самым молодым составом в лиге со средним возрастом всего 25,5 года.



Одним из самых больших сюрпризов в этом списке является рейтинг «Тоттенхэма», так как команда из северного Лондона довольно неожиданно занимает третье место с отрывом от «Челси» и «Манчестер Юнайтед».