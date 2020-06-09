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09:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ман Сити» возглавил рейтинг клубов АПЛ по стоимости составов. «Тоттенхэм» вошёл в тройку

«Манчестер Сити» возглавил рейтинг самых дорогих составов клубов английской Премьер-лиги по данным Give me Sport.

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Источник: Reuters

Рыночная стоимость всех игроков «горожан» составляет £ 927 млн при среднем возрасте состава в 26,4 года.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» — £ 927 млн. Средний возраст состава — 26,4 года. Средняя стоимость игрока — £ 33 млн.

2. «Ливерпуль» — £ 881 млн. (27,2 и £ 30 млн).

3. «Тоттенхэм Хотспур» — £ 642 млн (25,7 и £ 22 млн).

4. «Челси» — £ 614 млн (26,3 и £ 21 млн).

5. «Манчестер Юнайтед» — £ 583 млн (25,8 и £ 20 млн).

6. «Арсенал» — £ 514 млн (25,5 и £ 19 млн).

7. «Эвертон» — £ 375 млн (27,5 и £ 12 млн).

8. «Лестер Сити» — £ 367 млн (27,1 и £ 13 млн).

9. «Вест Хэм Юнайтед» — £ 268,6 млн (28,2 и £ 9,6 млн).

10. «Вулверхэмптон» — £ 268,2 (25,7 и £ 9,9 млн).

Разрыв между первой шестёркой и остальными предсказуемо огромен, в то время как именно «Арсенал» на самом деле может похвастать самым молодым составом в лиге со средним возрастом всего 25,5 года.

Одним из самых больших сюрпризов в этом списке является рейтинг «Тоттенхэма», так как команда из северного Лондона довольно неожиданно занимает третье место с отрывом от «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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