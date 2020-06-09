Футболисты в Киргизии возобновили тренировки после карантина

Запрет на проведение спортивных мероприятий и тренировок был введен в республике в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.

«В целях поэтапного снятия ограничительных мероприятий (карантина) и восстановления деятельности объектов сферы физической культуры и спорта с 8 июня 2020 года разрешено проведение учебно-тренировочных занятий футбольным клубам Киргизии в рамках подготовки к следующим соревнованиям и турнирам», — заявил представитель агентства.

По его словам, при этом киргизскому футбольному союзу рекомендовали провести медицинское обследование игроков футбольных клубов перед началом учебно-тренировочных занятий. А также «взять на особый контроль соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических и противоэпидемических мероприятий в местах проведения учебно-тренировочных занятий и обеспечить организацию входного порядка с проведением бесконтактного контроля температуры тела спортсменов».