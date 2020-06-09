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11:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты в Киргизии возобновили тренировки после карантина

Футболисты Киргизии возобновили тренировки после карантина по коронавирусу, сообщили РИА Новости во вторник в Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта республики.

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Запрет на проведение спортивных мероприятий и тренировок был введен в республике в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.

«В целях поэтапного снятия ограничительных мероприятий (карантина) и восстановления деятельности объектов сферы физической культуры и спорта с 8 июня 2020 года разрешено проведение учебно-тренировочных занятий футбольным клубам Киргизии в рамках подготовки к следующим соревнованиям и турнирам», — заявил представитель агентства.

По его словам, при этом киргизскому футбольному союзу рекомендовали провести медицинское обследование игроков футбольных клубов перед началом учебно-тренировочных занятий. А также «взять на особый контроль соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических и противоэпидемических мероприятий в местах проведения учебно-тренировочных занятий и обеспечить организацию входного порядка с проведением бесконтактного контроля температуры тела спортсменов».

На сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии составляет 2055 человек, из которых 403 — медработники. Погибли 24 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 1483 пациентов.

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