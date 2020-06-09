«У Шпилевского были конфликты с ветеранами команды». Первый кореец в истории КПЛ — о «Кайрате», Казахстане и Алматы

В «Кайрат» Ву перешел в январе 2019 года, подписав контракт по схеме «2+1». В историю КПЛ он вошел как первый легионер из Южной Кореи. Однако в Казахстане не заиграл, проведя всего пять матчей. В январе покинул алматинский клуб и стал игроком «Сувона».

— Где вы жили в Казахстане?

— Я жил в городе Алматы, прежней столице Казахстана. Теперь столица Астана. В Алматы было не так много корейцев. Однако, поскольку это бывшая столица, сам город был очень хорош. Чем-то похож на Сеул. По услугам было все хорошо, поэтому не было никаких неудобств. Однако транспорт был не так хорош, как метро или автобусы в Корее. Тем не менее, такси очень дешевое. У меня не было друзей, поэтому я уезжал в центр города на выходные. Был один человек, который хорошо обо мне заботился, и я ходил к нему домой и ел корейскую еду. Если бы он, я мог бы вернуться в Корею раньше.

Я самостоятельно изучал русский, смотря YouTube каждый день. Однако русскому языку сложно научиться самому. Я понемногу понимал слова, н было трудно говорить и выражаться. Думал об изучении русского языка, наняв частного учителя, но найти учителя было нелегко.

Казахстан — это страна, расположенная под Россией. Страны Центральной Азии, а также Казахстан находятся под сильным влиянием России. Лишь несколько игроков и тренеров, говорят по-английски. Поэтому у меня не было много разговоров с игроками, которые не говорят по-английски.

— Расскажите о тренировочном процессе в «Кайрате».

— Находясь в Казахстане, я прибавил в весе. Количество тренировок было не таким большим, как в Корее, время тренировки составляло около часа 30 минут. Но игроки не тренировались должным образом. Тренер молодой. Родился в 1986 году. Самый возрастной игрок в команде был 1984 года. Так что у тренера и ветерана было несколько конфликтов. В Корее, если менеджер что-то скажет на встрече, игрок примет это, а если этого не произойдет позже, пойдут и поговорят отдельно.

Есть спортсмены, которым не хватает профессионализма, поэтому время тренировки короткое, и атмосфера разрушена. Так что, в моем случае, после командных тренировок я тренировался сам. Тем не менее, я набрал вес и снизил свою выносливость. Меня пригласили в олимпийскую сборную, и как только тренер Хак-Бом Ким увидел меня, сказал: «Почему ты такой толстый? Надо худеть». Сейчас я нахожусь в том же физическом состоянии, что и раньше, но в Казахстане это было немного сложно.

Тренер был белорус. Я знаю, что изначально он был менеджером команды в возрасте до 23 лет. Из Германии приехал не только Алексей (прим. — Шпилевский), но и менеджеры команды. Программа тоже была очень хорошей. Однако казахстанским футболистам тренер не понравился. Спортсмены не делали этого, потому что они должны были впервые пройти интенсивную физическую подготовку. Он даже не участвовал в тренировках по фитнесу. Тем не менее, я проделал большую работу, потому что мне было очень любопытно и у меня было много хороших тренировок. Было бы неплохо продолжить такое обучение. Однако, поскольку игроки не выполняли это, менеджер в конечном итоге изменил программу обучения и снизил интенсивность.

— Почему именно в «Кайрат»?

— Я всегда мечтал сыграть в Лиге Европы. Оказалось, Казахстан также входит в УЕФА. А в случае с «Кайратом», к которому я присоединился, это была команда, завоевавшая путевку в Лигу Европы. Если честно, сначала было легко. Как-то давно я смотрел матч Сон Хын Мина по телевизору и наткнулся на европейский чемпионат, и во время просмотра у меня возникла мысль: «Я думаю, что смогу показать свои навыки, если поеду в Европу». Однако реальность отличается от увиденного по телевизору. Прожив в Казахстане, я почувствовал, что все успешные игроки в Европе — великие футболисты.

— В прошлом году я смотрел игру «Манчестер Юнайтед» и «Астаны» в Лиге Европы. Большинство игроков «Астаны» были иностранцами.

— Как и в «Кайрате». Почти каждая команда в Казахстане имела восемь иностранных игроков. Честно говоря, перед переходом, я думал, что казахстанские игроки не очень хороши. Я подумал: «Наверное, мои навыки снизятся?» Однако, футболисты физически сильны. Конечно, техническая часть уступает корейцам или японцам. Но в физике, конечно, у них преимущество. Было немного трудно привыкнуть к этому.

Команда, в которой я играл, была клубом с большими деньгами. Условия очень хорошие, но в Казахстане есть стадионы с искусственным покрытием.