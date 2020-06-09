Футболист «Лацио» Милинкович-Савич вернулся к тренировкам с командой

Источник: Спорт РИА Новости

Милинкович-Савич на прошлой неделе получил на одной из тренировок травму колена, и были подозрения, что из-за повреждения сербский полузащитник может пропустить первый матч «Лацио» после возобновления сезона — против «Аталанты» 24 июня.

Как отмечается, Милинкович-Савич вышел на тренировку позже партнеров и сначала работал по индивидуальной программе, но после присоединился к команде во время тактических упражнений.