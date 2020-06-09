Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.06
Витебск
БАТЭ
22
Футбол. Зарубежный
7.06
Унион Б
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Белшина
Динамо Мн
04
Футбол. Зарубежный
7.06
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Шахтер С
Энергетик-БГУ
10
Футбол. Зарубежный
11.06
Севилья
Бетис
Все события
Фоторепортажи
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Лацио» Милинкович-Савич вернулся к тренировкам с командой

Футболист «Лацио» Сергей Милинкович-Савич вернулся к тренировкам с командой, сообщается на официальном сайте римского клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Милинкович-Савич на прошлой неделе получил на одной из тренировок травму колена, и были подозрения, что из-за повреждения сербский полузащитник может пропустить первый матч «Лацио» после возобновления сезона — против «Аталанты» 24 июня.

Как отмечается, Милинкович-Савич вышел на тренировку позже партнеров и сначала работал по индивидуальной программе, но после присоединился к команде во время тактических упражнений.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич провел за «Лацио» 31 официальный матч, в которых забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
РФС утвердил сроки начала и завершения сезона-2020/21
«Убийца достал тесак». Погром на Манежке 18 лет назад (фото)
Кафельников прокомментировал устроенное Ефремовым ДТП
Во Франции оставили в силе решение о досрочном конце чемпионата
«Питтсбург» номинировал Малкина на «Билл Мастертон Трофи»
«Зенит» и «Спартак» сыграют полуфинал Кубка в Петербурге
Анонсирован бой Дацика с Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь