Объявлены дата старта и календарь первой лиги чемпионата Казахстана по футболу
Начаться турниру в запланированные сроки помешала пандемия.
Новый сезон первой лиги чемпионата Казахстана по футболу стартует 1 июля, сообщает KazFootball.kz.
В турнире, старт которого перенесли
Турнир пройдет с 1 июля по 2 ноября. Каждая из команд сыграет с каждой дома и в гостях.
Первый тур (1 июля):
«Актобе» — «Байконур»;
«Атырау» — «Кайрат-Жастар»;
«Акжайык» — «Жетысу Б»;
«Алтай» — «Кыран»;
«Экибастуз» — «Махтаарал»;
СДЮСШОР № 8 — «Арысь»;
«Шахтер-Булат» — «Академия Оңтүстік».
Полностью календарь доступен здесь.