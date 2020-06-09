Объявлены дата старта и календарь первой лиги чемпионата Казахстана по футболу

В турнире, старт которого перенесли из-за пандемии коронавируса, примут участие 14 клубов: «Академия Оңтүстік», «Акжайык», «Актобе», «Алтай», «Арысь», «Атырау», «Байконур», «Жетысу Б», «Кайрат-Жастар», «Кыран», «Махтаарал», СДЮСШОР № 8, «Шахтер-Булат» и «Экибастуз».

Турция выбрала «Астану» и «Актобе» вместе с клубами российской премьер-лиги для нового турнира

Турнир пройдет с 1 июля по 2 ноября. Каждая из команд сыграет с каждой дома и в гостях.