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17:50 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлены дата старта и календарь первой лиги чемпионата Казахстана по футболу

Начаться турниру в запланированные сроки помешала пандемия.
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Новый сезон первой лиги чемпионата Казахстана по футболу стартует 1 июля, сообщает KazFootball.kz.

В турнире, старт которого перенесли из-за пандемии коронавируса, примут участие 14 клубов: «Академия Оңтүстік», «Акжайык», «Актобе», «Алтай», «Арысь», «Атырау», «Байконур», «Жетысу Б», «Кайрат-Жастар», «Кыран», «Махтаарал», СДЮСШОР № 8, «Шахтер-Булат» и «Экибастуз».

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Турнир пройдет с 1 июля по 2 ноября. Каждая из команд сыграет с каждой дома и в гостях.

Первый тур (1 июля):
«Актобе» — «Байконур»;
«Атырау» — «Кайрат-Жастар»;
«Акжайык» — «Жетысу Б»;
«Алтай» — «Кыран»;
«Экибастуз» — «Махтаарал»;
СДЮСШОР № 8 — «Арысь»;
«Шахтер-Булат» — «Академия Оңтүстік».

Полностью календарь доступен здесь.

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