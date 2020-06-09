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18:03 (мск), источник: Vesti.kz

Российский тренер назвал преимущество чемпионата Казахстана по футболу над Узбекистаном

Футбольная инфраструктура в Узбекистане более развита, тогда как в Казахстане этот вид спорта финансируется лучше, считает возглавляющий «Андижан» российский тренер Виктор Кумыков. В интервью корреспонденту Vesti.kz специалист, работавший с казахстанскими клубами, назвал различие между двумя чемпионатами и прокомментировал снятие «Иртыша» с премьер-лиги.

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— Как сообщали некоторые источники, чемпионат Узбекистана возобновится 13 июня, так ли это?

— Да, это так.

— Вы уже работали с командой на тренировках, или еще сохраняется карантинный режим?

— Мы тренируемся с 26 мая. Постепенно набираем форму.

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— Какие главные отличия между чемпионатами Узбекистана и Казахстана?

— В Казахстане футбол более силовой, в Узбекистане меньше борьбы — больше футбол, построенный на контроле мяча. В Казахстане сохраняется определенный баланс между атакой и обороной, здесь больше направленность на атаку. Это мое личное мнение!

— Какая из этих лиг сильнее?

— Не скажу, какая лига сильнее, футбол разный. Отличия я назвал. Можно отметить, что инфраструктура в Узбекистане лучше. В Казахстане лучше финансирование.

— По информации некоторых источников, в Турции идет работа над созданием международного турнира, куда хотят пригласить ряд клубов, в том числе и казахстанских, а ранее говорилось и о клубах из Узбекистана. Как вам эта идея, полезны ли такие образования?

— Думаю, если речь о серьезном турнире, то идея полезная. Но осуществится, наверное, нескоро, если вообще это возможно.

— Ситуация с «Иртышом» — это начало пути к оздоровлению казахстанского футбола или наоборот?

— Вряд ли убив можно оздоровить! Надеюсь, это единичный случай, который не повторится!

Отметим, что Кумыков в Казахстане возглавлял шесть клубов, а наибольшего успеха добился с «Шахтером», с которым становился чемпионом страны и участвовал в группе Лиги Европы в 2013 году.

Его последним местом работы в КПЛ был «Атырау», который он покинул в апреле 2019 года. С тех пор российский специалист, до того как возглавить «Андижан», оставался без работы.

Алишер Абдулин  

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