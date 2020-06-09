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18:22 (мск), источник: ТАСС

Государственный совет Франции оставил в силе решение о досрочном завершении чемпионата

ТАСС, 9 июня. Государственный совет Франции принял решение отклонить апелляцию футбольных клубов «Лион», «Амьен» и «Тулуза» о досрочном завершении чемпионата страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Источник: AP 2020

Чемпионат Франции был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 28 сыгранных туров из 38 запланированных, позднее федерация футбола страны объявила, что турнир завершен досрочно. Чемпионом Франции был объявлен «Пари Сен-Жермен».

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Что нас ждет после пандемии

Государственный совет, являющийся последней, высшей инстанцией, имеющей право проводить слушания по действиям ограничительного характера других государственных органов страны, принял во внимание позицию лиги по опасности возобновления чемпионата и законности этого решения, а также рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по завершению национальных чемпионатов до 3 августа и вынес заключение оставить в силе досрочное завершение двух высших лиг Франции.

Решение лиги о понижении в классе «Амьена» и «Тулузы» может быть пересмотрено. Профессиональная футбольная лига Франции должна до 30 июня вместе с федерацией разработать формат чемпионата следующего сезона с учетом рекомендаций Госсовета.

По итогам чемпионата клубы были распределены в таблице согласно среднему количеству набранных очков за матч. «Лион» впервые с 1997 года не попал в еврокубки, «Амьен» и «Тулуза» должны были покинуть элитный дивизион.

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