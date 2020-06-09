Государственный совет Франции оставил в силе решение о досрочном завершении чемпионата

Источник: AP 2020

Чемпионат Франции был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 28 сыгранных туров из 38 запланированных, позднее федерация футбола страны объявила, что турнир завершен досрочно. Чемпионом Франции был объявлен «Пари Сен-Жермен».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc632faf1337f53edaa5" data-vnd="bc632faf1337f53edaa5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc632faf1337f53edaa5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Час разочарований Что нас ждет после пандемии

Государственный совет, являющийся последней, высшей инстанцией, имеющей право проводить слушания по действиям ограничительного характера других государственных органов страны, принял во внимание позицию лиги по опасности возобновления чемпионата и законности этого решения, а также рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по завершению национальных чемпионатов до 3 августа и вынес заключение оставить в силе досрочное завершение двух высших лиг Франции.

Решение лиги о понижении в классе «Амьена» и «Тулузы» может быть пересмотрено. Профессиональная футбольная лига Франции должна до 30 июня вместе с федерацией разработать формат чемпионата следующего сезона с учетом рекомендаций Госсовета.