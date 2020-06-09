Минусы у «Кызыл-Жар СК» и «Кайсара». Как из-за снятия «Иртыша» изменилась таблица перед рестартом

Наиболее пострадавшим от этой меры перед третьим туром должен стать «Кайсар», который обыграл «Иртыш» в первом туре — 1:0. Кызылординцы за счет двух побед с шестью очками укрепились в зоне лидеров. Теперь у «волков» будут три балла и место в середине таблице, а у их форварда Элгуджи Лобжанидзе один забитый гол вместо двух.

Еще одним пострадавшим должен стать «Кызыл-Жар СК». С ним «Иртыш» во втором туре сыграл вничью — 1:1. Для петропавловского клуба это единственное набранное очко, а гол Александра Соколенко тоже пока единственный для «Кызыл-Жар СК» в КПЛ — 2020.

Напомним, «Иртыш» снялся с премьер-лиги из-за финансовых проблем. Профессиональная футбольная лига, приняв уведомление от клуба, исключила его из числа участников чемпионата и аннулирует результаты текущего сезона. Чемпионат Казахстана был прерван после двух полных туров в марте из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что ПФЛК подтвердила согласованную дату возобновления премьер-лиги. Выполнение обязательных условий для клубов позволит возобновить турнир с 1 июля.