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18:37 (мск), источник: Vesti.kz

Минусы у «Кызыл-Жар СК» и «Кайсара». Как из-за снятия «Иртыша» изменилась таблица перед рестартом

В турнирной таблице чемпионата Казахстана по футболу из-за снятия «Иртыша» и аннулирования результатов этого клуба должны произойти изменения. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто перед рестартом наверняка потеряет очки.

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Наиболее пострадавшим от этой меры перед третьим туром должен стать «Кайсар», который обыграл «Иртыш» в первом туре — 1:0. Кызылординцы за счет двух побед с шестью очками укрепились в зоне лидеров. Теперь у «волков» будут три балла и место в середине таблице, а у их форварда Элгуджи Лобжанидзе один забитый гол вместо двух.

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Еще одним пострадавшим должен стать «Кызыл-Жар СК». С ним «Иртыш» во втором туре сыграл вничью — 1:1. Для петропавловского клуба это единственное набранное очко, а гол Александра Соколенко тоже пока единственный для «Кызыл-Жар СК» в КПЛ — 2020.

Напомним, «Иртыш» снялся с премьер-лиги из-за финансовых проблем. Профессиональная футбольная лига, приняв уведомление от клуба, исключила его из числа участников чемпионата и аннулирует результаты текущего сезона. Чемпионат Казахстана был прерван после двух полных туров в марте из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что ПФЛК подтвердила согласованную дату возобновления премьер-лиги. Выполнение обязательных условий для клубов позволит возобновить турнир с 1 июля.

На данный момент в турнире лидирует «Астана», у которой семь очков, а по шесть баллов набрали «Кайрат» и пока «Кайсар». По четыре очка у «Тобола», «Жетысу» и «Ордабасы».

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