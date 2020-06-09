«Помочь можно по-разному». Эксперт нашел способ спасти «Иртыш»

Павлодарский «Иртыш» можно было спасти, считает экс-главный тренер «Кызыл-Жар СК» и бывший казахстанский футболист Али Алиев. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал, как это можно было сделать.

— Можно было ли спасти «Иртыш» от снятия с чемпионата?

— Конечно. Можно все спасти, кроме смерти. И спасали, и возвращали. Была ситуация у французского «Марселя» после того, как президент клуба Бернар Тапи чуть не привел его к краху. Была ситуация и у «Ювентуса». Тем не менее находились неравнодушные люди, которые спасали команды.

Я думаю, если президенты и директора клубов объединятся и согласуют с акимами выделение средств для многострадального «Иртыша», все-таки они используют республиканский бюджет… В зависимости от ранга клуба и его бюджета, помочь павлодарцам можно по-разному. В свою очередь Федерация футбола, которая получает определенные деньги от ФИФА и УЕФА, в случае согласования с ними, если окажет помощь, то это скажется на нашем имидже. Когда закрываются клубы, это очень плохо. Для Казахстана, как молодого футбольного государства, подобный факт будет не очень приятен.

Плюс предприятия Павлодара, если объединятся и соберут хотя бы миллиард тенге, с миру по нитке, голому рубаха. Надо помочь всему футбольному Казахстану. Деньги мы всегда найдем, а историю уже не вернешь. Чтобы ее прожить заново, надо опять выиграть пять раз чемпионат и выстрелить в азиатских кубках, где мы уже не сможем повторить достижение «Иртыша», потому что играем в УЕФА. Целая эпоха уходит, и много людей высказалось об этом.

— Если бы такой сценарий спасения был бы возможен — опять дать деньги, то возникает вопрос, как в клубе ими распорядятся? Уже наглядно было продемонстрировано, что менеджмент «Иртыша», мягко говоря, неэффективно расходовал средства, что и привело к таким последствиям.

— Здесь нужно, чтобы сам аким взял клуб под руководство и свой контроль. Также надо чтобы отдел сертификации клубов при КФФ по финансово-годовому отчету действовал внимательно и пристально по отношению ко всем представителям чемпионата. «Иртыш» у нас уже есть как показатель.

Напомним, «Иртыш» снялся с чемпионата Казахстана из-за финансовых проблем. Турнир был прерван после двух полных туров в марте из-за пандемии коронавируса.