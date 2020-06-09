«Помочь можно по-разному». Эксперт нашел способ спасти «Иртыш»

Павлодарский «Иртыш» можно было спасти, считает
— Можно было ли спасти «Иртыш» от снятия с чемпионата?
— Конечно. Можно все спасти, кроме смерти. И спасали, и возвращали. Была ситуация у французского «Марселя» после того, как президент клуба Бернар Тапи чуть не привел его к краху. Была ситуация и у «Ювентуса». Тем не менее находились неравнодушные люди, которые спасали команды.
Я думаю, если президенты и директора клубов объединятся и согласуют с акимами выделение средств для многострадального «Иртыша»,
Плюс предприятия Павлодара, если объединятся и соберут хотя бы миллиард тенге, с миру по нитке, голому рубаха. Надо помочь всему футбольному Казахстану. Деньги мы всегда найдем, а историю уже не вернешь. Чтобы ее прожить заново, надо опять выиграть пять раз чемпионат и выстрелить в азиатских кубках, где мы уже не сможем повторить достижение «Иртыша», потому что играем в УЕФА. Целая эпоха уходит, и много людей высказалось об этом.
— Если бы такой сценарий спасения был бы возможен — опять дать деньги, то возникает вопрос, как в клубе ими распорядятся? Уже наглядно было продемонстрировано, что менеджмент «Иртыша», мягко говоря, неэффективно расходовал средства, что и привело к таким последствиям.
— Здесь нужно, чтобы сам аким взял клуб под руководство и свой контроль. Также надо чтобы отдел сертификации клубов при КФФ по
Напомним, «Иртыш» снялся с чемпионата Казахстана
На данный момент в чемпионате лидирует «Астана», у которой семь очков, а по шесть баллов набрали «Кайрат» и пока «Кайсар». По четыре очка у «Тобола», «Жетысу» и «Ордабасы». С подробной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.