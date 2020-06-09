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19:34 (мск), источник: Vesti.kz

Григорчука после ухода из «Астаны» включили в число кандидатов на пост тренера киевского «Динамо»

Со столичным клубом украинец выигрывал чемпионат Казахстана.
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Источник: AP 2020

Ведущий программы «Профутбол» Игорь Цыганик рассказал о ситуации с постом главного тренера киевского «Динамо» и не исключил, что украинский топ-клуб может возглавить экс-наставник «Астаны» Роман Григорчук. Его слова приводит Gazeta.ua.

По данным Цыганика, до конца сезона «Динамо» не будет менять Алексея Михайличенко, но летом может решиться на перестановки.

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«Михайличенко будет работать до конца сезона в любом случае. Нет никаких оснований говорить, что может произойти по-другому. Перед Михайличенко стоит задача — попасть в Лигу чемпионов. На этом этапе он находится в таком положении, которое позволяет надеяться, что после окончания сезона «Динамо» может играть в Лиге чемпионов.

Михайличенко вынужден был строить команду из футболистов, которые были у него под рукой. Михайличенко пытается бороться, «Динамо» имеет шанс выиграть Кубок Украины. Команда делит второе-третье места с «Зарей», у нее есть все шансы выиграть второе место, которое даст возможность попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

Оснований, чтобы сейчас же увольняться, у Михайличенко нет. Что будет после окончания сезона, если «Динамо» не будет вторым — ситуация может быть различной. Но сейчас я гарантирую, что никаких переговоров ни с одним тренером не было у президента «Динамо».

Но я уверен, что таких вариантов он держит достаточно много. Но это ничего не значит. Не исключаю, что Мирча Луческу среди кандидатов на пост главного тренера. И Роман Григорчук, наверное, есть. Но сейчас главный тренер — Алексей Михайличенко, который делает свою работу ", — сказал Цыганик в эфире «Циганык Live «.

Напомним, что 1 июня 2018 года Григорчук возглавил «Астану», которую временно покинул в августе, но затем вернулся и провел полностью сезон-2019. Об его уходе клуб объявил 13 января. Под руководством украинца «Астана» выиграла чемпионат и Суперкубок Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.

Ранее Григорчук заявил о планах вернуться в чемпионат Украины, где не работал с 2014 года. В январе он отметил, что готов работать в «Динамо».

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