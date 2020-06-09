Форвард «Кайрата» рассказал о травме, возвращении футбола и планах снова стать лучшим бомбардиром КПЛ

В прошлом сезоне Эсеола забил 19 голов и разделил «Золотую бутсу» с хорватским полузащитником «Астаны» Марином Томасовым.

— Дерин, начало чемпионата получилось для тебя не самым приятным. На заключительном сборе ты получил неприятную травму, из-за которой пропустил стартовый тур. Тяжело было восстанавливаться?

— Любому футболисту неприятно получать травмы. А тем более в товарищеском матче на сборах. Это повреждение не позволило мне полноценно играть в стартовых турах. Я продолжал восстанавливаться. Сейчас уже все хорошо, спасибо нашим врачам и физиотерапевтам. Чувствую себя отлично.

— Можно сказать, что для тебя сейчас будет настоящий старт турнира?

— Не только для меня. Для всех. Произошла своеобразная перезагрузка, поэтому ощущение, что будет старт нового турнира. Он будет интенсивным и необычным.

— Два с половиной месяца без футбола. Что это для тебя?

— Было очень тяжело. Но мы тренировались в режиме онлайн, поддерживали, как могли, форму. Мы профессионалы. Думаю, что мы продолжим чемпионат и станем еще сильнее чем были.

— Понятно, что сейчас рано говорить. Но кто может побороться с тобой за звание главного бомбардира чемпионата в этом году?

— Я считаю, что должен отстоять свое звание. В прошлом сезоне я получил титул лучшего бомбардира, это стимул сохранить это звание. Всегда буду бороться. Понятно, что у всех остальных есть неплохие шансы. Поскольку чемпионат будет короче, гонка бомбардиров, соответственно, будет нестандартной. Чтобы понять, как будут развиваться события нужно сыграть хотя бы восемь-десять туров.

— Как отреагировал на новость о том, что «Иртыш» снялся КПЛ?

— Обидно, что команда обанкротилась. Я сам сталкивался с этим в Украине. Команда, в которой я играл («Зирка») стала банкротом. К тому же похожая участь постигла такие большие клубы как «Металлист» и «Днепр». Это очень неприятно.

— В прошлом году в это время ты воспользовался паузой и слетал в Киев, повидал дочку. Хотел бы сейчас оказаться в Киеве? Скучаешь по родной стране?

— Да, конечно я скучаю по Киеву, по Украине. Думаю, все иностранцы скучают по своим родным местам. Всегда хочется хоть на пару дней попасть домой, повидаться с родителями, детьми, друзьями, близкими. Очень хочется просто побыть дома несколько дней. Чтобы затем снова вернуться в работу. В этом году сделать это помешал карантин.

— Недавно мы говорили с Камо Оганесяном о супергероях в команде. Как тебе его варианты, что Дугалич — Танос, а сам он Флэш?

— Я не разбираюсь в персонажах комиксов. На данном жизненном этапе, судя по тому, что происходит в мире, главные супергерои — это врачи и люди, которые борются с коронавирусом. Дай им бог здоровья и сил, чтобы побороть эту заразу.

— Кто у тебя команде в FIFA играет в качестве форвардов?

— У меня была такая тройка впереди: Килиан Мбаппе, Антуан Гризман и Рияд Марез. Все карточки команды года, самые заряженные. Я в последние два месяца совсем не играю в FIFA. Заменил приставку книгами и самообразованием.

— Назови несколько книг, которые прочитал в последнее время.

— «История человечества в великих документах». «Моя жизнь, мои достижения» — это повествование Генри Форда о том, как он начинал, о том, как строил свою империю. «Гениальность и помешательство» Чезаре Ламброзо. В целом я больше люблю автобиографии и научную литературу. Романы не читаю, там много воды. Мне больше нравятся исторические факты.