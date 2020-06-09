Кошмарная «Тулуза» спаслась от вылета в суде, «Амьен» тоже. А вот «Лиону», похоже, уже ничего не поможет

Источник: AFP 2020

В Лиге 1 будет 22 команды.

Во Франции все еще неспокойно, хотя сезон официально завершили полтора месяца назад. В атаку пошли две последние команды, несогласные с вылетом — «Амьен» и «Тулуза». И внезапно им удалось.

Вместе с аутсайдерами против завершения «Лион»: им обидно, что после 27 тура попадали в Лигу Европы, а в 28-м вылетела из еврокубковой зоны. Босс «Лиона» Жан-Мишель Олас вместе и вылетевшие коллеги писали в правительство, искали поддержку у сенаторов, но Сенат идею завернул, а Административный суд Парижа отклонил апелляции трех клубов и постановил, что вопрос не в его компетенции.

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Оставался последний шанс — апелляция в Государственный совет Франции, высшую судебную инстанцию по административным делам. И вот решение:

•‎ Федерация футбола Франции (FFF) и министерство здравоохранения имели веские основания остановить чемпионат.

•‎ «Тулуза» и «Амьен» не вылетают — первоначальное решение признали нелегитимным. Футбольные инстанции опирались на договор лиги и FFF, по которому в высшем дивизионе предусмотрено ограничение в двадцать клубов. Но этот договор действует до 30 июня — очевидно, в условиях пандемии чемпионат к этой дате не доиграли бы.

•‎ Лига 1 обязана пересмотреть формат соревнования на сезон-2020/21 с учетом новых условий — невылета «Тулузы» и «Амьена», а также выхода «Лорьяна» и «Ланса» из Лиги 2.

Еще раз: все позиции в чемпионате остаются неизменными, отменяется только вылет в Лигу 2. Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) имеет право обжаловать это решение.

Радость игроков "Тулузы". | Источник: AFP 2020

«Тулуза» не побеждала с октября, но считала вылет нечестным

Самое возмутительное в этой истории, что право остаться отсудила именно «Тулуза» — худший клуб из топовых лиг! Вот несколько цифр:

•‎ За 28 туров команда набрала 13 очков, в последних 18 матчах у команды — одно. Отставание от 18 места — 14 очков!

•‎ Последний раз команда выигрывала 19 октября (обыграла дома «Лилль» — 2:1). Дальше — 11 поражений, нулевая ничья с предпоследним «Амьеном» и еще шесть проигранных матчей.

•‎ «Тулуза» — единственный клуб в лигах топ-5, умудрившийся получить удалений больше, чем набрать очков в 2020-м: одно очко, две красных карточки.

Тем не менее, после фиксации сезона президент «Тулузы» Оливье Садран возмущался даже больше Оласа и атаковал раньше.

Садран выступил в жанре открытого письма в адрес Федерации и LFP.

«Любое решение о понижении команды в дивизионе на основании таблицы за 27−28 туров было бы несправедливым, нечестным и необоснованным по закону. Это злоупотребление властью. Любое одностороннее решение — мера, не предусмотренная действующими правилами. Просим, чтобы FFF и LFP соблюдали собственные правила. Любое решение, которое воспрепятствует праву “Тулузы” продолжать соревнования, будет немедленно обжаловано в суде», — говорится в письме.

•‎ Бывший главный тренер «Тулузы» Антуан Комбуаре (уволили в январе после 10 поражений подряд) вообще предложил бастовать, если «Амьену» и «Тулузе» не разрешат остаться в Лиге 1.

«Игроки и тренеры должны договориться о забастовке в начале следующего сезона, если этого не произойдет. Люди лишатся работы, это затронет даже любительский уровень. Ужасно несправедливо, когда игроки таким образом завершают карьеры, а я всегда ненавидел несправедливость», — сказал Комбуаре L’Equipe.

Футболисты "Лиона" радуются успеху. | Источник: AFP 2020

Босс «Лиона» верит в заговор против клуба. Есть факты

Обиднее всего в этой истории «Лиону»: Госсовет отменил только вылет, а участник ЛЧ-19/20 остался вообще без еврокубков на следующий сезон. Жан-Мишель Олас наверняка чувствует себя как герой Колина Фаррелла в «Настоящем детективе» — ну да, пришлось пойти.

С другой стороны, решение Государственного совета лишь косвенно подтверждает теорию заговора, на которой настаивал Олас, ее частично подтверждал Le Parisien.

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•‎ По информации медиа, таблицу зафиксировали после недоигранного 28-го тура именно из-за неприязни к Оласу, чтобы «Лион» не попал в Лигу Европы.

•‎ 25 мая президент написал подробное открытое письмо французскому правительству и приложил ссылки на источники, доказывающие (на его взгляд) поспешность остановки. Например, LFP поступила вопреки рекомендациям УЕФА: не ждала с принятием решения, хотя был почти месяц, чтобы изучить изменения пандемических и санитарных условий, а также определить медицинский протокол, позволяющий возобновить чемпионат, как это смогли сделать европейские соседи. К тому же LFP не захотела обсуждать изменение формата.

•‎ 5 мая министр спорта Роксана Марасиняню заявила L’Equipe: «Сезон должен был закончиться 3 августа из-за жестких дат, установленных УЕФА». 14 мая президент УЕФА Александр Чеферин в письме к Оласу лично подтвердил: завершение сезона 3 августа было просто рекомендацией, LFP имела право рассмотреть формат плей-офф.

Кстати, именно Le Parisien на днях вышла с расследованием и теорией о том, кто именно продавил такое спешное завершение Лиги 1: по сведениям издания, на президента Макрона давили босс «Марселя» (потому что глава страны болеет за эту команду, а она как раз в зоне ЛЧ), руководитель ФК «Париж» (друг семьи Макрона, команда рисковала вылететь из Лиги 2), главный тренер сборной Дидье Дешам (ради здоровья игроков) и собственно глава LFP.

После решения в пользу «Амьена» и «Тулузы» кажется, что и у «Лиона» есть шансы что-то изменить, Олас может подать апелляцию на решение Совета. С другой стороны, невылет — это относительно просто в организации, надо лишь расширить календарь, глобально никто не страдает, а просто дослать «Лион» в еврокубки не получится — придется кого-то оттуда выкинуть.

В любом случае фиксируем: в футбол французы не играют, но борьба там еще не закончена.