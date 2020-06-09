МЮ в последний момент отменил товарищеский матч со «Сток Сити» и провел игру между футболистами основы
По информации Manchester Evening News, МЮ в последний момент отменил товарищеский матч со «Сток Сити».
По информации Manchester Evening News, МЮ в последний момент отменил товарищеский матч со «Сток Сити».
Команды должны были провести товарищеский матч в «Каррингтоне», но он был отменен по неизвестной причине. Вместо этого команде Сульшера пришлось провести еще один внутрикомандный матч, чтобы как можно лучше подготовиться к игре с «Тоттенхэмом».
По информации Evening Standard, «Юнайтед» должен провести еще один товарищеский матч против «Вест Бромвича» позже на этой неделе, но точное время и дата пока неизвестно.