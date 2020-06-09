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21:34 (мск), источник: Sports.Ru

МЮ в последний момент отменил товарищеский матч со «Сток Сити» и провел игру между футболистами основы

По информации Manchester Evening News, МЮ в последний момент отменил товарищеский матч со «Сток Сити».

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Источник: AP 2020

Команды должны были провести товарищеский матч в «Каррингтоне», но он был отменен по неизвестной причине. Вместо этого команде Сульшера пришлось провести еще один внутрикомандный матч, чтобы как можно лучше подготовиться к игре с «Тоттенхэмом».

По информации Evening Standard, «Юнайтед» должен провести еще один товарищеский матч против «Вест Бромвича» позже на этой неделе, но точное время и дата пока неизвестно.

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