Матч МЮ — «Сток Сити» был отменен из-за коронавируса у игрока
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити» был отменен за несколько минут до начала встречи
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити» был отменен за несколько минут до начала встречи
Игра должна была пройти во вторник на базе «Юнайтед» в Каррингтоне. Футболисты «МЮ» уже вышли на разминку, но были вынуждены покинуть поле после того, как в последний момент стало известно о зараженном игроке в стане соперника.
Чемпионат Англии, приостановленный