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00:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч МЮ — «Сток Сити» был отменен из-за коронавируса у игрока

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити» был отменен за несколько минут до начала встречи из-за положительного теста на коронавирус у игрока «Сток Сити», сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2020

Игра должна была пройти во вторник на базе «Юнайтед» в Каррингтоне. Футболисты «МЮ» уже вышли на разминку, но были вынуждены покинуть поле после того, как в последний момент стало известно о зараженном игроке в стане соперника.

Чемпионат Англии, приостановленный из-за коронавируса в марте, возобновится 17 июня.

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