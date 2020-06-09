«Байер» стал первым финалистом Кубка Германии по футболу

В финале «Байер» встретится с победителем встречи между «Баварией» и «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне, которая состоится в среду. Решающий матч турнира запланирован на 4 июля.

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен. В Кубке Германии перед паузой оставалось провести полуфиналы и финал.