«Байер» стал первым финалистом Кубка Германии по футболу
ТАСС, 9 июня. «Байер» в гостях одержал победу над «Саарбрюккеном» со счетом 3:0 в полуфинальном матче Кубка Германии по футболу.
ТАСС, 9 июня. «Байер» в гостях одержал победу над «Саарбрюккеном» со счетом 3:0 в полуфинальном матче Кубка Германии по футболу.
Забитыми мячами отметились Мусса Диаби (11-я минута), Лукас Аларио (19) и Карим Бельараби (58).
В финале «Байер» встретится с победителем встречи между «Баварией» и «Айнтрахтом» из
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен. В Кубке Германии перед паузой оставалось провести полуфиналы и финал.