MLS разрешила игрокам мирно протестовать во время исполнения гимна

«MLS выступает за идеалы свободы слова и права на мирный протест, которые являются отличительными чертами США и Канады. Если игроки или сотрудники клубов решат встать, преклонить колено или иным способом осуществить свое право на мирный протест во время исполнения гимнов, мы их поддержим», — говорится в сообщении.

В понедельник женская сборная США заявила, что хочет, чтобы Федерация футбола страны изменила политику касательно поведения во время гимна. Ранее футболистка сборной США Меган Рапино в 2016 году несколько раз вставала на колено во время гимна страны в знак поддержки Колина Каперника (игрока в американский футбол), который делал этот жест в рамках протеста против расовой несправедливости и жестокости полиции. В 2017 году Федерация футбола США утвердила политику, согласно которой игроки «должны стоять во время национальных гимнов и уважительно к ним относиться».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8e1ac1cc4fce51d85c59" data-vnd="8e1ac1cc4fce51d85c59" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8e1ac1cc4fce51d85c59" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

С конца мая во многих крупных городах США прошли протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.

В матчах немецкой бундеслиги открыто свою позицию относительно событий в США и требование справедливости для Джорджа Флойда выразили футболисты дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и Аршаф Хакими, форвард менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам и полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни. Позднее Немецкий футбольный союз (DFB) сообщил, что не станет предпринимать никаких дисциплинарных мер против игроков, которые проявили акты солидарности. Несколько клубов Англии также поддержали акцию: игроки команд преклонили колени в знак солидарности с протестующими.