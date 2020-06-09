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9 июня, источник: Спорт РИА Новости

MLS разрешила игрокам мирно протестовать во время исполнения гимна

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Североамериканская футбольная лига Major League Soccer (MLS) разрешила игрокам и персоналу клубов проявлять солидарность с каким-либо событием во время исполнения гимнов перед началом матчей, сообщается на странице лиги в Twitter.

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«MLS выступает за идеалы свободы слова и права на мирный протест, которые являются отличительными чертами США и Канады. Если игроки или сотрудники клубов решат встать, преклонить колено или иным способом осуществить свое право на мирный протест во время исполнения гимнов, мы их поддержим», — говорится в сообщении.

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В понедельник женская сборная США заявила, что хочет, чтобы Федерация футбола страны изменила политику касательно поведения во время гимна. Ранее футболистка сборной США Меган Рапино в 2016 году несколько раз вставала на колено во время гимна страны в знак поддержки Колина Каперника (игрока в американский футбол), который делал этот жест в рамках протеста против расовой несправедливости и жестокости полиции. В 2017 году Федерация футбола США утвердила политику, согласно которой игроки «должны стоять во время национальных гимнов и уважительно к ним относиться».

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С конца мая во многих крупных городах США прошли протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.

В матчах немецкой бундеслиги открыто свою позицию относительно событий в США и требование справедливости для Джорджа Флойда выразили футболисты дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и Аршаф Хакими, форвард менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам и полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни. Позднее Немецкий футбольный союз (DFB) сообщил, что не станет предпринимать никаких дисциплинарных мер против игроков, которые проявили акты солидарности. Несколько клубов Англии также поддержали акцию: игроки команд преклонили колени в знак солидарности с протестующими.

MLS приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса 12 марта. В начале июня клубам разрешили возобновить полноценные командные тренировки.

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