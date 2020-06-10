Футболист МЮ Матич поддержал игроков «Бораца», объявивших голодовку

По данным источника, в забастовке участвуют около 25 футболистов «Бораца», который был расформирован из-за долгов по зарплате. Владельцы «Бораца» купили другой местный клуб и переименовали его в «Борац 1926».

«Я хочу сказать, что вы не одиноки, я со всеми вами», — заявил 31-летний Матич .