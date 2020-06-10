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00:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист МЮ Матич поддержал игроков «Бораца», объявивших голодовку

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сербский футболист «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поддержал игроков клуба «Борац» из третьего дивизиона чемпионата Сербии, объявивших голодовку в связи с задержками по зарплате, сообщает Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

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Источник: AP 2020

По данным источника, в забастовке участвуют около 25 футболистов «Бораца», который был расформирован из-за долгов по зарплате. Владельцы «Бораца» купили другой местный клуб и переименовали его в «Борац 1926».

«Я хочу сказать, что вы не одиноки, я со всеми вами», — заявил 31-летний Матич.

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В Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) сообщили, что «Борац» был расформирован из-за финансовых трудностей. В FIFPro отметили, что клубом «Борац 1926» «управляют те же самые люди, включая главного тренера, играют на том же стадионе и при этом отказываются платить своим бывшим футболистам». Отмечается, что игроки расформированного «Бораца» протестуют с понедельника и провели ночь перед мэрией.

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