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09:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аленичев рассказал, почему отказался от переговоров с минским «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что отказался возглавить минский футбольный клуб «Динамо», поскольку на момент предложения провести переговоры команду тренировал Сергей Гуренко.

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Источник: Спорт РИА Новости

Последним местом работы 47-летнего Аленичева был красноярский «Енисей», который он покинул по окончании сезона-2018/19.

«Что касается волгоградского “Ротора” — там сейчас работает главный тренер Александр Хацкевич. Не имеет смысла возвращаться к этому вопросу. По поводу минского “Динамо”, когда мне поступило предложение провести предварительные переговоры с командой, я сразу отказался. По причине того, что в той команде работал Сергей Гуренко, с которым у меня близкие отношения, с которым мы играли в итальянской “Роме”. Не в моих правилах вести переговоры за спиной, когда в клубе есть действующий главный тренер», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Россия 24».

Гуренко покинул пост главного тренера минского «Динамо» 20 апреля. Спустя два дня белорусский клуб возглавил бывший главный тренер московского «Локомотива» Леонид Кучук.

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