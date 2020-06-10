Аленичев рассказал, почему отказался от переговоров с минским «Динамо»

«Что касается волгоградского “Ротора” — там сейчас работает главный тренер Александр Хацкевич. Не имеет смысла возвращаться к этому вопросу. По поводу минского “Динамо”, когда мне поступило предложение провести предварительные переговоры с командой, я сразу отказался. По причине того, что в той команде работал Сергей Гуренко, с которым у меня близкие отношения, с которым мы играли в итальянской “Роме”. Не в моих правилах вести переговоры за спиной, когда в клубе есть действующий главный тренер», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Россия 24».