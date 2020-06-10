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10:16 (мск), источник: Vesti.kz

Африканский футболист назвал виновного в конфликте с «Тоболом» и представил доказательства

Бывший легионер «Тобола» Фернандер Кассай в своем Instagram опубликовал новый пост с обращением к болельщикам, в котором рассказал суть конфликта с костанайским клубом.

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Ранее защитник сборной Центральноафриканской Республики сообщил о намерении судиться с «Тоболом» и взыскать с костанайского клуба более 600 тысяч долларов через ФИФА. Также игрок обвинил гендиректора клуба Николая Панина в угрозах, шантаже и фальсификации.

«Дорогие болельщики «Тобола» и все жители Костаная!

Осознаю, что эта ситуация наносит большой ущерб репутации «Тобола», и не желаю этого. Вдохновляясь вашей любовью и поддержкой, я верой и правдой четыре года служил «Тоболу». Если кто-то сомневается в этом, пусть пересмотрит, как я получил последнюю травму. Я не заслужил тех фальсификаций, угроз, шантажа и лжи, которые руководство позволило себе в отношении меня. Я безусловно осознаю всю тяжесть этих обвинений, и на все это у меня есть неопровержимые доказательства. Считаю, во всем происходящем виновато только руководство клуба, конкретно директор г-н Панин.

Я не хочу много писать. За меня все написал и скажет в ФИФА мой представитель. Но я решил выложить на ваш суд буквально несколько копий документов:

1 — мое письмо г-ну Панину от 31 декабря;
2 — письмо г-на Панина мне от 05 января;
3 — первая и последняя страницы экспертизы от 14 мая (правда, на французском языке).

Когда будете их читать, помните, что руководство утверждает, что якобы еще 6 ноября расторгло со мной трудовой договор, а я якобы с этим согласился; а в отзыве в ПРС КФФ г-н Панин признал, что 1 июля клуб продлил со мной трудовой договор до 30 ноября 2021. Думаю, вам станет ясно, WHO IS WHO…

Мне трудно судить, на что рассчитывает г-н Панин, продолжая лгать и настаивать на ошибке. Мне кажется, это истерика от неизбежности его участи в этом деле. Но он уже мог понять, что я полон решимости защитить мои права, интересы и доброе имя и скорректировать свою линию поведения в интересах клуба. Ведь вся вина за последствия для «Тобола» ляжет на г-на Панина. Рекомендую ему вспомнить об этом в следующий раз перед тем, как публично врать про меня. Потому что директора и футболисты приходят и уходят, а «Тобол» и его болельщики остаются. Иначе я буду вынужден выложить еще ряд документов, а также аудиозапись наших «переговоров» с г-ном Паниным с угрозами и шантажом с его стороны.

Дорогие болельщики, я читаю ваши многочисленные сообщения с поддержкой в мой адрес. Для меня это очень приятно и ценно. Я воспринимаю их как поддержку цивилизованного отношения между клубом и футболистами, к которой мы все стремимся. Сердечно вас за это благодарю! Искренне ваш!
Fernander Kassai, — написал Кассай.

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