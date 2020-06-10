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10:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси является самым эффективным игроком Примеры, выходящим на замену

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является самым эффективным действующим футболистом чемпионата Испании, выходящим на замену, сообщает AS.

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По данным источника, за свою карьеру Месси забил 24 гола, начиная матч на скамейке запасных. Больше Месси за всю историю Примеры, выходя на замену, забили лишь Хулио Салинас (28) и Оскар де Паула (27).

В текущем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 22 матчах, в которых забил 19 голов и сделал 12 результативных передач. При этом всего дважды он не смог провести на поле все 90 минут. В матче с «Гранадой» он остался на скамейке запасных, а во время игры с «Вильярреалом» он был заменён из-за повреждения.

В матче первого тура после возобновления чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграет с «Мальоркой». Встреча состоится 13 июня. Главный тренер сине-гранатовых Энрике Сетьен заверил, что Месси примет участие в матче, несмотря на повреждение.

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