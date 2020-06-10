Месси является самым эффективным игроком Примеры, выходящим на замену

По данным источника, за свою карьеру Месси забил 24 гола, начиная матч на скамейке запасных. Больше Месси за всю историю Примеры, выходя на замену, забили лишь Хулио Салинас (28) и Оскар де Паула (27).

В текущем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 22 матчах, в которых забил 19 голов и сделал 12 результативных передач. При этом всего дважды он не смог провести на поле все 90 минут. В матче с «Гранадой» он остался на скамейке запасных, а во время игры с «Вильярреалом» он был заменён из-за повреждения.