«Сельта» намерена выкупить трансфер Федора Смолова

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в шести матчах чемпионата Испании (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2022 года.