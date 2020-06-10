Роналдиньо рассказал, как проходит его домашний арест
Бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо рассказал, что уже два месяца находится под домашним арестом в парагвайском отеле.
Бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо рассказал, что уже два месяца находится под домашним арестом в парагвайском отеле.
Роналдиньо и его брат, подозреваемые в использовании фальшивых паспортов при въезде на территорию Парагвая, были арестованы 7 марта. Спустя месяц бывшего футболиста и его родственника перевели под домашний арест под залог в размере 1,6 миллиона долларов.
«В отеле у нас отличное лечение. У нас сейчас все хорошо упорядочено, мы очень спокойны, и персонал делает все, чтобы мы с братом смогли пережить это самым приятным способом. Прошло уже два долгих месяца домашнего ареста. Люди в своих домах должны представить, каково это — быть не в состоянии делать то, к чему привык. Я думаю, что это то, что навсегда останется во всех нас после переживания этого сложного периода. Мы занимаемся спортом почти каждый день. У нас есть тренажерный зал, где мы можем заниматься», — рассказал Роналдиньо в интервью Mundo Deportivo.
Летом 2019 года сообщалось, что суд запретил Роналдиньо покидать Бразилию