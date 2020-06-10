Футболистов АПЛ не будут наказывать за антирасистские жесты

Источник: AP 2020

Футбольная ассоциация Англии заявила, что будет «руководствоваться здравым смыслом» в отношении любых антирасистских и политических жестов.

В США уже больше недели проходят массовые протесты против расизма и жестокости полиции, начавшиеся после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским.