«Атлетико» готов предоставить стадион «Реалу» для домашних матчей

«Реал» ранее объявил, что клуб в оставшихся матчах чемпионата Испании будет проводить домашние игры на стадионе «Альфредо ди Стефано» на базе клуба в Вальдебебасе. Арена рассчитана на 6 тысяч зрителей. Данное решение позволит досрочно завершить ремонт домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу». «Королевский клуб» ожидал, что все матчи до конца сезона пройдут без зрителей, но испанские власти готовы открыть болельщикам доступ на трибуны, как только все регионы страны будут готовы к проведению массовых мероприятий.