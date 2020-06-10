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18:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетико» готов предоставить стадион «Реалу» для домашних матчей

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что клуб готов предоставить свой стадион «Реалу» для проведения домашних матчей в нынешнем футбольном сезоне.

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Источник: AP 2020

«Реал» ранее объявил, что клуб в оставшихся матчах чемпионата Испании будет проводить домашние игры на стадионе «Альфредо ди Стефано» на базе клуба в Вальдебебасе. Арена рассчитана на 6 тысяч зрителей. Данное решение позволит досрочно завершить ремонт домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу». «Королевский клуб» ожидал, что все матчи до конца сезона пройдут без зрителей, но испанские власти готовы открыть болельщикам доступ на трибуны, как только все регионы страны будут готовы к проведению массовых мероприятий.

«Никто не должен сомневаться, что мы готовы помочь «Реалу», — цитирует Рейтер слова Сересо в ответ на вопрос, может ли «Реал» проводить домашние матчи на стадионе «Атлетико».

Чемпионат Испании, приостановленный из-за коронавируса в марте, возобновится 11 июня играми без зрителей.

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