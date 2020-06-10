Новое тестирование выявило один случай коронавируса в Английской премьер-лиге

Источник: AFP 2020

Тестирование в период с 8 по 9 июня прошли 1 213 человек. Имя и клубная принадлежность заболевшего не сообщаются.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Планируется, что сезон будет возобновлен 17 июня. Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», в активе которого 82 очка в 29 матчах. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, а неделю спустя — контактные.

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