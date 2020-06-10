Новое тестирование выявило один случай коронавируса в Английской премьер-лиге
ТАСС, 10 июня. Очередное тестирование футболистов и сотрудников клубов чемпионата Англии выявило один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает
ТАСС, 10 июня. Очередное тестирование футболистов и сотрудников клубов чемпионата Англии выявило один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает
Тестирование в период с 8 по 9 июня прошли 1 213 человек. Имя и клубная принадлежность заболевшего не сообщаются.
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.