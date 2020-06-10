«Астана» хочет подписать 19-летнего нападающего сборной Турции
19-летний форвард «Буджаспора» и юношеской сборной Турции Огуз Айдын попал в сферу интересов столичной «Астаны», передает fotomac.com.tr.
19-летний форвард «Буджаспора» и юношеской сборной Турции Огуз Айдын попал в сферу интересов столичной «Астаны», передает fotomac.com.tr.
Также на игрока претендует сильнейший клуб Азербайджана «Карабах». Оба чемпиона уже направили свои официальные предложения клубу.
Отмечается, что раньше молодым футболистом, который является универсальным нападающим, интересовался турецкий «Бешикташ».
Айдын родился в Гааге (Нидерланды) и является воспитанником клуба «Буджаспор», за который в нынешнем сезоне провел 18 матчей и забил два гола.