«Астана» хочет подписать 19-летнего нападающего сборной Турции

Источник: tmgrup.com.tr

Также на игрока претендует сильнейший клуб Азербайджана «Карабах». Оба чемпиона уже направили свои официальные предложения клубу.

Отмечается, что раньше молодым футболистом, который является универсальным нападающим, интересовался турецкий «Бешикташ».