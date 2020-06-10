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20:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» хочет подписать 19-летнего нападающего сборной Турции

19-летний форвард «Буджаспора» и юношеской сборной Турции Огуз Айдын попал в сферу интересов столичной «Астаны», передает fotomac.com.tr.

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Источник: tmgrup.com.tr

Также на игрока претендует сильнейший клуб Азербайджана «Карабах». Оба чемпиона уже направили свои официальные предложения клубу.

Отмечается, что раньше молодым футболистом, который является универсальным нападающим, интересовался турецкий «Бешикташ».

Айдын родился в Гааге (Нидерланды) и является воспитанником клуба «Буджаспор», за который в нынешнем сезоне провел 18 матчей и забил два гола.

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