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00:09 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» обыграла «Айнтрахт» и сыграет с «Байером» в финале Кубка Германии по футболу

ТАСС, 10 июня. Мюнхенская «Бавария» со счетом 2:1 обыграла франкфуртский «Айнтрахт» в полуфинальном матче Кубка Германии по футболу. Встреча прошла в Мюнхене.

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Источник: AFP 2020

В составе победителей голы забили Иван Перишич (14-я минута) и Роберт Левандовский (74), чей мяч был засчитан после просмотра видеоповтора. У проигравших отличился Дэнни Да Коста (70).

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В финале «Бавария» сыграет с леверкузенским «Байером», который в своем полуфинале оказался сильнее «Саарбрюккена» (3:0). Решающий матч турнира запланирован на 4 июля.

«Бавария» является 19-кратным обладателем Кубка Германии, четыре раза мюнхенский клуб проигрывал в финале турнира. «Айнтрахт» пять раз становился победителем кубка страны и трижды завоевывал серебряные награды турнира.

Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен. В Кубке Германии перед паузой оставалось провести полуфиналы и финал.

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