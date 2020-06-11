«Бавария» обыграла «Айнтрахт» и сыграет с «Байером» в финале Кубка Германии по футболу

Источник: AFP 2020

В составе победителей голы забили Иван Перишич (14-я минута) и Роберт Левандовский (74), чей мяч был засчитан после просмотра видеоповтора. У проигравших отличился Дэнни Да Коста (70).

В финале «Бавария» сыграет с леверкузенским «Байером», который в своем полуфинале оказался сильнее «Саарбрюккена» (3:0). Решающий матч турнира запланирован на 4 июля.

«Бавария» является 19-кратным обладателем Кубка Германии, четыре раза мюнхенский клуб проигрывал в финале турнира. «Айнтрахт» пять раз становился победителем кубка страны и трижды завоевывал серебряные награды турнира.