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09:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Порту» вышел в лидеры чемпионата Португалии, обыграв «Маритиму»

«Порту» вышел в единоличные лидеры чемпионата Португалии по футболу, обыграв в матче 26-го тура «Маритиму».

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Встреча на поле «Порту» завершилась со счетом 1:0. Гол забил Хесус Корона (6-я минута). С 85-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Алекса Теллеса.

«Порту» лидирует в турнирной таблице с 63 очками, на два балла опережая идущую следом «Бенфику». «Маритиму» занимает 15-ю строчку (25).

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