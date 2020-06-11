«Порту» вышел в лидеры чемпионата Португалии, обыграв «Маритиму»
«Порту» вышел в единоличные лидеры чемпионата Португалии по футболу, обыграв в матче 26-го тура «Маритиму».
«Порту» вышел в единоличные лидеры чемпионата Португалии по футболу, обыграв в матче 26-го тура «Маритиму».
Встреча на поле «Порту» завершилась со счетом 1:0. Гол забил Хесус Корона (6-я минута). С 85-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Алекса Теллеса.
«Порту» лидирует в турнирной таблице с 63 очками, на два балла опережая идущую следом «Бенфику». «Маритиму» занимает 15-ю строчку (25).