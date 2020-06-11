Ибрагимович выразил недовольство работой директора «Милана» Газидиса

Вчера, 10 июня, Иван Газидис встретился с командой в тренировочном центре в Миланелло и сообщил, что руководство приняло предложение команды о сокращении апрельской зарплаты на 50%. Одним из тех, кто вёл диалог с руководством от коллектива игроков, был как раз Златан Ибрагимович. Главное недовольство шведа заключалось в том, что выдвинутое командой предложение было принято лишь спустя пять дней. При этом никакого конфликта, о котором сообщали различные итальянские СМИ, не было.