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09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович выразил недовольство работой директора «Милана» Газидиса

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выразил недовольство работой исполнительного директора «Милана» Ивана Газидиса на прошедшей тренировочной сессии, сообщает журналист Radio Rossonera Пьето Бальцано Прота в «Твиттере».

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Источник: AP 2020

Вчера, 10 июня, Иван Газидис встретился с командой в тренировочном центре в Миланелло и сообщил, что руководство приняло предложение команды о сокращении апрельской зарплаты на 50%. Одним из тех, кто вёл диалог с руководством от коллектива игроков, был как раз Златан Ибрагимович. Главное недовольство шведа заключалось в том, что выдвинутое командой предложение было принято лишь спустя пять дней. При этом никакого конфликта, о котором сообщали различные итальянские СМИ, не было.

Ответы исполнительного директора устроили команду, а в конце Газидис повторил просьбу завершить сезон на положительной ноте, попав в еврокубки.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в восьми матчах чемпионата Италии (в семи — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

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