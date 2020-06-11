Испанский журналист считает, что у Смолова голова не на месте
Журналист EFE Хосе Игнасио Ортега поделился мнением о будущем нападающего Федора Смолова в «Сельте».
Журналист EFE Хосе Игнасио Ортега поделился мнением о будущем нападающего Федора Смолова в «Сельте».
Он выступает на правах аренды из «Локомотива».
— Смолов прекрасный футболист. — цитирует Ортегу News.ru. — У него был талант, чтобы стать одним из лучших в мировом футболе. Но голова у футболиста, к сожалению, не на месте. Нет, он умный, толковый парень, но в важный момент своей карьеры сделал выбор в пользу денег. Когда он играл за «Краснодар», у него была возможность поехать в Европу. Однако он не хотел выступать за «середняк», ждал предложения от «Реала», но так не бывает. Посмотрите на Мостового. Он играл во Франции, Португалии — не получилось. А затем оказался в «Сельте» и стал легендой этой команды. Это если говорить о прошлом.
Было видно, что Смолов еще физически не готов. Да, он забил важный гол на «Сантьяго Бернабеу», который навсегда останется в его памяти, но этого недостаточно. Если он сумеет остаток сезона провести на