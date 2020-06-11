Испанский журналист считает, что у Смолова голова не на месте

— Смолов прекрасный футболист. — цитирует Ортегу News.ru. — У него был талант, чтобы стать одним из лучших в мировом футболе. Но голова у футболиста, к сожалению, не на месте. Нет, он умный, толковый парень, но в важный момент своей карьеры сделал выбор в пользу денег. Когда он играл за «Краснодар», у него была возможность поехать в Европу. Однако он не хотел выступать за «середняк», ждал предложения от «Реала», но так не бывает. Посмотрите на Мостового. Он играл во Франции, Португалии — не получилось. А затем оказался в «Сельте» и стал легендой этой команды. Это если говорить о прошлом.

Было видно, что Смолов еще физически не готов. Да, он забил важный гол на «Сантьяго Бернабеу», который навсегда останется в его памяти, но этого недостаточно. Если он сумеет остаток сезона провести на более-менее нормальном уровне (даже невысоком), то он остается. Правда, если команда спустится в Сегунду, то Смолов скажет «до свидания». Все будет зависеть от результата. Сможет ли он оказаться в какой-то другой команде, если с «Сельтой» не получится? Только если будут голы, одного мяча в ворота «Реала» мало. Однако в любом случае это точно будет только средняя команда. Смолов — талантливый футболист, но он проигрывает в других компонентах: в «физике», в характере. Показательным в этом отношении стал чемпионат мира. Когда у футболиста был невероятный шанс заявить о себе на весь мир, но он этой возможностью не воспользовался. Дзюба намного хуже играет, но у него есть характер.