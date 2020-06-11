В Чемпионшипе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Официальный сайт Английской футбольной лиги (EFL) рассказал о результатах нового тестирования на коронавирус.
Официальный сайт Английской футбольной лиги (EFL) рассказал о результатах нового тестирования на коронавирус.
Тестирование прошли 1192 представителя 24 клубов, положительный результат был выявлен у шестерых человек. Их имена не сообщаются. Все заразившиеся были отправлены на самоизоляцию.
В Чемпионшипе осталось провести 108 матчей и традиционный
Ранее седьмая волна проверок прошла в АПЛ. 1213 человек приняли участие в тестировании — это были футболисты и сотрудники клубов. Всего был выявлен только один положительный результат.