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09:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Чемпионшипе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Официальный сайт Английской футбольной лиги (EFL) рассказал о результатах нового тестирования на коронавирус.

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Тестирование прошли 1192 представителя 24 клубов, положительный результат был выявлен у шестерых человек. Их имена не сообщаются. Все заразившиеся были отправлены на самоизоляцию.

В Чемпионшипе осталось провести 108 матчей и традиционный плей-офф между 3−7 командами турнира. Встречи пройдут без болельщиков. Сезон возобновится 20 июня.

Ранее седьмая волна проверок прошла в АПЛ. 1213 человек приняли участие в тестировании — это были футболисты и сотрудники клубов. Всего был выявлен только один положительный результат.

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