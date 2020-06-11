В Чемпионшипе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Тестирование прошли 1192 представителя 24 клубов, положительный результат был выявлен у шестерых человек. Их имена не сообщаются. Все заразившиеся были отправлены на самоизоляцию.

В Чемпионшипе осталось провести 108 матчей и традиционный плей-офф между 3−7 командами турнира. Встречи пройдут без болельщиков. Сезон возобновится 20 июня.