Прерванный из-за оскорблений футболиста матч доиграли спустя 178 дней
«Райо Вальекано» и «Альбасете» доиграли матч 20-го тура Сегунды (второй дивизион Испании), прерванный
«Райо Вальекано» и «Альбасете» доиграли матч 20-го тура Сегунды (второй дивизион Испании), прерванный
Встреча второго по силе дивизиона чемпионата Испании проходила 15 декабря на поле «Райо Вальекано». В первом тайме, который завершился со счетом 0:0, фанаты хозяев оскорбляли нападающего гостей Зозулю, называя его «нацистом». Также игроку были адресованы оскорбительные баннеры. Судье пришлось на несколько минут остановить игру, болельщики были предупреждены по громкой связи. После завершения тайма команды ушли на перерыв. После перерыва игроки «Альбасете» отказались выходить на второй тайм в знак поддержки одноклубника.
Зозуля в 2017 году перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды из «Бетиса», однако фанаты «Райо» выступили против трансфера, настаивая на том, что 30-летний украинец придерживается неонацистских взглядов. Негодование болельщиков, в частности, вызвало фото Зозули с шарфом, на котором изображен лидер украинских националистов Степан Бандера. В результате руководство «Райо» вернуло игрока в «Бетис».