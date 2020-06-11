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09:48 (мск), источник: Vesti.kz

Прерванный из-за оскорблений футболиста матч доиграли спустя 178 дней

«Райо Вальекано» и «Альбасете» доиграли матч 20-го тура Сегунды (второй дивизион Испании), прерванный из-за оскорблений фанатами хозяев украинского нападающего гостей Романа Зозули.

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Источник: Reuters

Встреча второго по силе дивизиона чемпионата Испании проходила 15 декабря на поле «Райо Вальекано». В первом тайме, который завершился со счетом 0:0, фанаты хозяев оскорбляли нападающего гостей Зозулю, называя его «нацистом». Также игроку были адресованы оскорбительные баннеры. Судье пришлось на несколько минут остановить игру, болельщики были предупреждены по громкой связи. После завершения тайма команды ушли на перерыв. После перерыва игроки «Альбасете» отказались выходить на второй тайм в знак поддержки одноклубника.

Накануне команды сыграли второй тайм встречи, «Райо Вальекано» сумел забить и в итоге выиграл встречу — 1:0. Зозуля вышел в составе «Альбасете» с первых минут второго тайма.

Зозуля в 2017 году перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды из «Бетиса», однако фанаты «Райо» выступили против трансфера, настаивая на том, что 30-летний украинец придерживается неонацистских взглядов. Негодование болельщиков, в частности, вызвало фото Зозули с шарфом, на котором изображен лидер украинских националистов Степан Бандера. В результате руководство «Райо» вернуло игрока в «Бетис».

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