Голландские учёные доказали, что Месси в два раза лучше Роналду на поле

По результатам анализа выяснилось, что в игре аргентинец в два раза превосходит португальца. Исследование определяет так называемую ценность действий на основе оценки возможностей, которая базируется на всевозможных параметрах игры.



Конкретно оцениваются все действия, которые производит футболист в ходе игры, и его влияние на результат встречи. При этом оценивался период между 2013 и 2016 годами, что теоретически должно было сыграть против Месси, поскольку Роналду в этот период добился наибольшей результативности.



Результат Лионеля составил 1,21 против 0,61 у Криштиану. Исследование показало, что Месси производит больше действий с мячом, создаёт больше моментов, а также оказывает большее влияние на результат матча, чем Роналду.