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09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Голландские учёные доказали, что Месси в два раза лучше Роналду на поле

Голландская информационная компания SciSports совместо с Университетом Левена в Бельгии провела исследование игровых качеств нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Sport.es.

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По результатам анализа выяснилось, что в игре аргентинец в два раза превосходит португальца. Исследование определяет так называемую ценность действий на основе оценки возможностей, которая базируется на всевозможных параметрах игры.

Конкретно оцениваются все действия, которые производит футболист в ходе игры, и его влияние на результат встречи. При этом оценивался период между 2013 и 2016 годами, что теоретически должно было сыграть против Месси, поскольку Роналду в этот период добился наибольшей результативности.

Результат Лионеля составил 1,21 против 0,61 у Криштиану. Исследование показало, что Месси производит больше действий с мячом, создаёт больше моментов, а также оказывает большее влияние на результат матча, чем Роналду.

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