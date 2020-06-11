Клуб закроют? Стали известны дальнейшая судьба «Иртыша» и финансовые требования футболистов

«Требования футболистов непосильны для «Иртыша». В минувшее воскресенье состоялась встреча руководства области и «Иртыша» с болельщиками и игроками. Главным опасением активистов был вопрос о возможном закрытии клуба. Им объяснили: о такой перспективе речь не идет, клуб продолжает свое существование. Однако из-за финансового положения участие команды в чемпионате РК невозможно. Как известно, ненадлежащий менеджмент клуба за три минувших года вогнал его в большую долговую яму. Только по налогам у «Иртыша» миллиардная задолженность. Плюс постоянно растущие долги по текущим расходам. Решение о снятии с чемпионата было тяжелой, но необходимой мерой для недопущения дальнейшего усугубления проблем клуба. Все это подробно разъяснили болельщикам и игрокам.

При обсуждении путей выхода из кризиса речь вновь зашла о возможности пересмотра футболистами их финансовых претензий к клубу. Присутствовавшие на встрече игроки на этот раз выразили готовность к переговорам об оптимизации выплат для них. Так, на следующий день я и директор клуба, в присутствии двух представителей болельщиков, встретились с легионерами и тренерами. Их вариант «оптимизации» — это полная выплата зарплат за февраль-март и компенсация в размере нескольких окладов. Только компенсации — более 300 000 000 тенге на 15 человек, или более 22 000 000 на каждого. Да уж, это вам не 42 500, которые получали граждане РК, лишившиеся доходов во время ЧП. И не добровольное сокращение зарплат, на которое пошли мировые клубы из-за кризиса.

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Зарплаты за два месяца плюс компенсация — это более 500 000 000 тенге в общей сложности. Таких денег у клуба нет. И такие требования игроков вгоняют его в еще более глубокую долговую яму. Мы должны быть готовы к длительной процедуре очистки клуба от долгов, уважаемые болельщики «Иртыша», — пишет Айдашев в своем Instagram.

Напомним, 30 мая «Иртыш» снялся с чемпионата Казахстана по футболу сезона-2020. Основная причина — отсутствие средств на оплату контрактов легионеров.