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13:13 (мск), источник: ТАСС

Доход Английской премьер-лиги в сезоне-2018/19 достиг рекордного уровня в $6,63 млрд

ТАСС, 11 июня. Валовой доход Английской премьер-лиги достиг рекордного уровня в 5,2 млрд фунтов стерлингов ($6,63 млрд) в сезоне-2018/19. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете международной аудиторской компании Deloitte.

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Источник: AP 2020

Однако в краткосрочной перспективе, как предупреждают эксперты, кризисная ситуация в связи с пандемией коронавируса ударит и по Английской премьер-лиге. В сезоне-2019/20 высший английский дивизион потеряет не менее 1 млрд фунтов ($1,27 млрд), прежде всего, из-за отсутствия зрителей на стадионах и сокращения доходов от трансляции матчей и спонсорских сделок.

«Возвращение футбола, безопасным и разумным способом, безусловно, важно для ограничения финансовых потерь в результате пандемии коронавируса, — приводит комментарий главы отдела по спортивному бизнесу Deloitte Дэна Джонса агентство Reuters. — Многое остается неопределенным, особенно в отношении сроков и масштабов возвращения болельщиков на стадионы и воздействия кризиса на бизнес коммерческих партнеров и вещателей».

Рекордного уровня в сезоне-2018/19 достиг и валовой доход европейского футбольного рынка. Он составил €28,9 млрд ($32,99 млрд). Решающий вклад в этот финансовый успех — €17 млрд ($19,3 млрд), что на 9% больше, чем в предыдущем году, — внесли высшие футбольные дивизионы «большой пятерки» — Англии, Испании, Германии, Франции и Италии.

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