Доход Английской премьер-лиги в сезоне-2018/19 достиг рекордного уровня в $6,63 млрд
ТАСС, 11 июня. Валовой доход Английской
ТАСС, 11 июня. Валовой доход Английской
Однако в краткосрочной перспективе, как предупреждают эксперты, кризисная ситуация в связи с пандемией коронавируса ударит и по Английской
«Возвращение футбола, безопасным и разумным способом, безусловно, важно для ограничения финансовых потерь в результате пандемии коронавируса, — приводит комментарий главы отдела по спортивному бизнесу Deloitte Дэна Джонса агентство Reuters. — Многое остается неопределенным, особенно в отношении сроков и масштабов возвращения болельщиков на стадионы и воздействия кризиса на бизнес коммерческих партнеров и вещателей».
Рекордного уровня в сезоне-2018/19 достиг и валовой доход европейского футбольного рынка. Он составил €28,9 млрд ($32,99 млрд). Решающий вклад в этот финансовый успех — €17 млрд ($19,3 млрд), что на 9% больше, чем в предыдущем году, — внесли высшие футбольные дивизионы «большой пятерки» — Англии, Испании, Германии, Франции и Италии.