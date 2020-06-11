Доход Английской премьер-лиги в сезоне-2018/19 достиг рекордного уровня в $6,63 млрд

Источник: AP 2020

Однако в краткосрочной перспективе, как предупреждают эксперты, кризисная ситуация в связи с пандемией коронавируса ударит и по Английской премьер-лиге. В сезоне-2019/20 высший английский дивизион потеряет не менее 1 млрд фунтов ($1,27 млрд), прежде всего, из-за отсутствия зрителей на стадионах и сокращения доходов от трансляции матчей и спонсорских сделок.

«Возвращение футбола, безопасным и разумным способом, безусловно, важно для ограничения финансовых потерь в результате пандемии коронавируса, — приводит комментарий главы отдела по спортивному бизнесу Deloitte Дэна Джонса агентство Reuters. — Многое остается неопределенным, особенно в отношении сроков и масштабов возвращения болельщиков на стадионы и воздействия кризиса на бизнес коммерческих партнеров и вещателей».