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14:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Экс-игрок «Спартака» Ковач возглавил чешскую «Опаву»

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач стал главным тренером «Опавы», сообщается на официальном сайте клуба.

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Ковач будет работать вместе с Алоисом Скачелом. Ранее 40-летний чех не имел опыта самостоятельной работы тренером.

«Опаве» осталось провести заключительный матч основной части чемпионата Чехии, после чего предстоит сыграть пять матчей в плей-офф за выживание. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице.

Ковач выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год. Вместе с московской командой чех стал трехкратным вице-чемпионом России, а также финалистом Кубка России.

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