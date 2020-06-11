Экс-игрок «Спартака» Ковач возглавил чешскую «Опаву»

Ковач будет работать вместе с Алоисом Скачелом. Ранее 40-летний чех не имел опыта самостоятельной работы тренером.

«Опаве» осталось провести заключительный матч основной части чемпионата Чехии, после чего предстоит сыграть пять матчей в плей-офф за выживание. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице.

Ковач выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год. Вместе с московской командой чех стал трехкратным вице-чемпионом России, а также финалистом Кубка России.