Экс-игрок «Спартака» Ковач возглавил чешскую «Опаву»
Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач стал главным тренером «Опавы», сообщается на официальном сайте клуба.
Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач стал главным тренером «Опавы», сообщается на официальном сайте клуба.
Ковач будет работать вместе с Алоисом Скачелом. Ранее 40-летний чех не имел опыта самостоятельной работы тренером.
«Опаве» осталось провести заключительный матч основной части чемпионата Чехии, после чего предстоит сыграть пять матчей в
Ковач выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год. Вместе с московской командой чех стал трехкратным