Игрок «Тоттенхэма» Алли отстранен на один матч за шутку о коронавирусе

Также Алли оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов и обязан пройти образовательный курс. Таким образом, Алли пропустит первый матч после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, с «Манчестер Юнайтед» 19 июня.

В феврале 24-летний полузащитник опубликовал видео в Snapchat, в котором он ходит в защитной маске по аэропорту, а рядом с ним кашляет азиат. Затем в кадре появляется дезинфицирующее средство для рук и подпись к нему: «Вирус должен быть быстрее, чтобы настичь меня». Позже футболист принес свои извинения за публикацию и удалил ролик.