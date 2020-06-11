Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Бетис
Футбол. Зарубежный
12.06
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
12.06
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
12.06
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
13.06
Эспаньол
Алавес
Футбол. Зарубежный
13.06
Вольфсбург
Фрайбург
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрок «Тоттенхэма» Алли отстранен на один матч за шутку о коронавирусе

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли на один матч за публикацию в социальных сетях шутливого видео о коронавирусе, сообщает Би-би-си.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Также Алли оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов и обязан пройти образовательный курс. Таким образом, Алли пропустит первый матч после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, с «Манчестер Юнайтед» 19 июня.

В феврале 24-летний полузащитник опубликовал видео в Snapchat, в котором он ходит в защитной маске по аэропорту, а рядом с ним кашляет азиат. Затем в кадре появляется дезинфицирующее средство для рук и подпись к нему: «Вирус должен быть быстрее, чтобы настичь меня». Позже футболист принес свои извинения за публикацию и удалил ролик.

После начала дисциплинарного расследования FA сообщила, что поведение Алли расценивается как оскорбительное и будет рассматриваться при «отягчающих обстоятельствах», так как в его публикации есть намек на определенную расу и/или национальность.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Украинская модель с 13-м размером груди выступит в MMA
'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Ученые доказали, что Месси в два раза лучше Роналду на поле
Константин Цзю назвал главный недостаток Хабиба Нурмагомедова
«Могло только присниться!». Знаменитый гол защитника Маркова
Сборная России сохранила место в рейтинге ФИФА
Мостовой составил рейтинг лучших российских футболистов 90-х
Названа цена новой PlayStation
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь