Запрет на празднование голов и другие правила. Как теперь будет проходить чемпионат Казахстана по футболу
В играх чемпионата Казахстана по футболу будет запрещено праздновать голы и исключены предматчевые рукопожатия.
В играх чемпионата Казахстана по футболу будет запрещено праздновать голы и исключены предматчевые рукопожатия.
«КФФ и ПФЛК разработали «Инструкцию по соблюдению санитарных норм для футбольных клубов в период пандемии COVID-19». Документ основан на международном опыте, которым любезно поделились коллеги из европейских чемпионатов. В данный момент инструкция проходит согласование в компетентных органах.
Из ключевых пунктов выделим, что за 14 дней до возобновления сезона клубы должны пройти тестирование на COVID-19. Обязательными являются регулярные профилактические меры — ежедневное измерение температуры тела, дезинфекция жилой и тренировочной зон команд. В дни организации матчей будет осуществляться жесткий контроль доступа на спортивные объекты — игры пройдут без зрителей на трибунах, запрет распространяется в том числе на ложу прессы. Общее количество технического персонала стадиона и
Перед матчем исключается требование об обязательном построении и рукопожатии команд, тренеров.
Во время проведения матча запрещается празднование голов путем касания друг друга. Необходимо соблюдать требуемую дистанцию, — сообщили в
Ранее ПФЛК подтвердила согласованную дату возобновления
На данный момент в турнире лидирует «Астана», у которой семь очков, а по шесть баллов набрали «Кайрат» и пока «Кайсар». По четыре очка у «Тобола», «Жетысу» и «Ордабасы».