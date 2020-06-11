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18:14 (мск), источник: Vesti.kz

Запрет на празднование голов и другие правила. Как теперь будет проходить чемпионат Казахстана по футболу

В играх чемпионата Казахстана по футболу будет запрещено праздновать голы и исключены предматчевые рукопожатия. Пресс-служба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК) прокомментировала корреспонденту Vesti.kz инструкцию, разработанную совместно с Казахстанской федерацией футбола (КФФ), где прописаны правила соблюдения санитарных норм для клубов в период пандемии коронавируса.

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«КФФ и ПФЛК разработали «Инструкцию по соблюдению санитарных норм для футбольных клубов в период пандемии COVID-19». Документ основан на международном опыте, которым любезно поделились коллеги из европейских чемпионатов. В данный момент инструкция проходит согласование в компетентных органах.

Из ключевых пунктов выделим, что за 14 дней до возобновления сезона клубы должны пройти тестирование на COVID-19. Обязательными являются регулярные профилактические меры — ежедневное измерение температуры тела, дезинфекция жилой и тренировочной зон команд. В дни организации матчей будет осуществляться жесткий контроль доступа на спортивные объекты — игры пройдут без зрителей на трибунах, запрет распространяется в том числе на ложу прессы. Общее количество технического персонала стадиона и клуба-организатора матча не должно превышать 20 человек.

Перед матчем исключается требование об обязательном построении и рукопожатии команд, тренеров. Клуб-организатор матча будет обязан проводить дезинфекционную обработку игровых мячей перед началом и в перерыве матча. Общее количество мячей увеличится до 20 штук на одну игру. Лица, подающие мячи, должны быть в возрасте 18 лет и старше, на кромке поля располагаться за каждыми воротами по одному человеку. На скамейке запасных расположатся только члены тренерского штаба и персонала команды через один-два свободных места друг от друга. Запасные игроки, внесенные в протокол матча, должны находиться на трибуне, либо в непосредственной близости от скамейки запасных своей команды через 2−3 места друг от друга.

Во время проведения матча запрещается празднование голов путем касания друг друга. Необходимо соблюдать требуемую дистанцию, — сообщили в пресс-службе ПФЛК.

Ранее ПФЛК подтвердила согласованную дату возобновления премьер-лиги. Выполнение обязательных условий для клубов позволит возобновить турнир с 1 июля.

На данный момент в турнире лидирует «Астана», у которой семь очков, а по шесть баллов набрали «Кайрат» и пока «Кайсар». По четыре очка у «Тобола», «Жетысу» и «Ордабасы».

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