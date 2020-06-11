«Ливерпуль» разгромил «Блэкберн» со счётом 6:0
«Ливерпуль» одержал победу в товарищеском матче с «Блэкберн Роверс». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 6:0.
«Ливерпуль» одержал победу в товарищеском матче с «Блэкберн Роверс». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 6:0.
Как сообщает Watch LFC в «Твиттере», голами в составе мерсисайдцев отметились нападающие Садио Мане и Такуми Минамино, полузащитники Наби Кейта и Лейтон Кларксон, а также защитники Жоэль Матип и
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